范瑞君「咖啡喝到掛急診」！　跑3醫院才有得治…崩潰大哭

記者張筱涵／綜合報導

藝人范瑞君今（10日）透露粉絲專頁分享難忘的恐怖經歷，當天工作期間忘了出門前有喝了1杯咖啡，工作期間又喝了2杯咖啡，在工作告一段落後突然出現心悸和喘不過氣的症狀，跑了3家醫院才順利接受到治療。

▲范瑞君一天喝了3杯咖啡又在炎日下工作。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）



范瑞君無意間喝了2杯咖啡，工作結束後在烈日炎炎下，瞬間覺得心悸且有點吸不到氣，但還是憑藉著意志力走到停車場開車，不過才剛踩油門就發現不太對勁：「覺得越來越吸不到空氣，開窗…沒有改善。有點頭昏眼花，開著車實在很怕出意外。」

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不停提醒自己要打起精神，范瑞君緊急找著適合停車的地方，手也逐漸開始發麻，最後是緊急停在紅線上，趕緊下車找店面求救坐著，在身體症狀毫無舒緩的情況下，她詢問了最近的醫院在哪裡，還好就在對面，到了以後詢問急診室位置，被警衛用輪椅推到急診室。

護理師緊急給塑膠袋，范瑞君慢慢呼吸後讓手麻和爆汗緩和了一些，但心悸症狀還是不減，因為抵達的第一間是婦產科醫院，無法做更進一步的處理，她又到了第二間醫院，可是並沒有急診的關係，只能等待醫生看診，過程中忍不住流下了淚水，後來在護理師建議下搭計程車到第三家有急診的醫院。

▲范瑞君打點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）



范瑞君抵達第三間醫院的急診後，吃藥、照心電圖、抽血、照X光和打點滴，身體才會覆正常：「結論～好昂貴的免費咖啡啊～為何人生連進急診都是搞笑篇，感謝莫名被迫收留我的嬰幼品店大叔。感謝幫我看車、還幫我推輪椅的警衛大哥。還有溫柔又耐心的護理師們。」