ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范瑞君「咖啡喝到掛急診」！　跑3醫院才有得治…崩潰大哭

記者張筱涵／綜合報導

藝人范瑞君今（10日）透露粉絲專頁分享難忘的恐怖經歷，當天工作期間忘了出門前有喝了1杯咖啡，工作期間又喝了2杯咖啡，在工作告一段落後突然出現心悸和喘不過氣的症狀，跑了3家醫院才順利接受到治療。

▲▼范瑞君「咖啡喝到掛急診」！　跑3醫院才有得治…崩潰大哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）

▲范瑞君一天喝了3杯咖啡又在炎日下工作。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）

范瑞君無意間喝了2杯咖啡，工作結束後在烈日炎炎下，瞬間覺得心悸且有點吸不到氣，但還是憑藉著意志力走到停車場開車，不過才剛踩油門就發現不太對勁：「覺得越來越吸不到空氣，開窗…沒有改善。有點頭昏眼花，開著車實在很怕出意外。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不停提醒自己要打起精神，范瑞君緊急找著適合停車的地方，手也逐漸開始發麻，最後是緊急停在紅線上，趕緊下車找店面求救坐著，在身體症狀毫無舒緩的情況下，她詢問了最近的醫院在哪裡，還好就在對面，到了以後詢問急診室位置，被警衛用輪椅推到急診室。

護理師緊急給塑膠袋，范瑞君慢慢呼吸後讓手麻和爆汗緩和了一些，但心悸症狀還是不減，因為抵達的第一間是婦產科醫院，無法做更進一步的處理，她又到了第二間醫院，可是並沒有急診的關係，只能等待醫生看診，過程中忍不住流下了淚水，後來在護理師建議下搭計程車到第三家有急診的醫院。

▲▼范瑞君「咖啡喝到掛急診」！　跑3醫院才有得治…崩潰大哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）

▲范瑞君打點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／范瑞君）

范瑞君抵達第三間醫院的急診後，吃藥、照心電圖、抽血、照X光和打點滴，身體才會覆正常：「結論～好昂貴的免費咖啡啊～為何人生連進急診都是搞笑篇，感謝莫名被迫收留我的嬰幼品店大叔。感謝幫我看車、還幫我推輪椅的警衛大哥。還有溫柔又耐心的護理師們。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一群水獺打太極拳？　猛盯蝴蝶搖頭晃腦神同步

推薦閱讀

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

范瑞君

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 91歲「鑽石歌王」家中跌倒送醫！險進ICU　恐停工半年病況曝光
  2. 最狂台劇《影后》楊謹華揭拍戲最大痛苦　「E人斷聯閨蜜」鼻酸了
  3. 大咖天后席琳娜首認了：我無法生小孩！「懷孕恐沒命」　疑因7年前動刀
  4. 江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音
  5. 江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」
  6. 穿螢光衣看火星人布魯諾被罵翻　郭書瑤認「是自己縫的」露面道歉
  7. 范瑞君「咖啡喝到掛急診」！　跑3醫院才有得治…崩潰大哭
  8. 快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定
  9. 手握6代言！Lulu每月扛6位數房貸　打開存摺苦笑「叫醒我的是存款」
  10. Lulu主持金曲鬧風波「正面回應了」！　遭青峰退追平常心看待：正常社會

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366