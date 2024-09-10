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何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

47歲的何妤玟身材窈窕，她曾透露一週運動3到4天，何家人在天母的租屋處，上月24日發生火災，畫面曝光令附近住戶膽戰心驚。何妤玟在社群媒體秀出住家的照片，就是此次火災現場。（翻攝何妤玟臉書、讀者提供）

圖文／鏡週刊

藝人何妤玟近年以熟女姐姐形象活躍YouTube、IG等網路平台，還開設podcast節目，轉戰新媒體讓她星運大開，近日卻捲入社會事件，本刊接獲爆料，指何與母親位於台北市天母的租屋處，上月底慘遭祝融，火勢險些波及鄰居，更一度傳出何養了多年的愛犬也受牽連。本刊進一步掌握，消防局初步研判，火災疑是菸蒂導致，鄰里為此大表不滿，將矛頭指向何家人，更要求何妤玟給交代。

「火燒厝啊！趕緊跑！」8月24日早上7時20分，士林區中山北路6段某巷弄的4層公寓2樓，突然濃煙密布，隱約可見火舌竄出，此起彼落的叫喊聲畫破週末早晨的寧靜。消防隊接獲通報，火速在4分鐘內抵達現場，但因該公寓位於狹窄小的巷弄，加上沿路停放多輛機車，消防車一度無法駛進，只能先從巷口拉水線，再噴水灌救。

由於是人口稠密區，相關單位不敢大意，一口氣出動8輛消防車、1輛救護車及2輛指揮車，並動員30多位警消趕抵現場，12分鐘即控制火勢，15分鐘撲滅。回憶當天狀況，附近居民告訴本刊：「到處都是白煙，大家跑到一樓抬頭看，還不清楚到底是哪層樓、哪一戶失火。」

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消防局出動8輛消防車、1輛救護車，一度引起附近鄰居騷動。（讀者提供）

▲消防局出動8輛消防車、1輛救護車，一度引起附近鄰居騷動。（讀者提供）

過沒多久本刊即接獲爆料，指最初失火的那戶主人大有來頭，即藝人何妤玟的母親。附近住戶透露，何家人承租該戶好一陣子了，雖是何的母親與妹妹住這，但何妤玟仍不時帶著2個女兒出現。

爆料人士也說，這起火災發生至今已超過2週，何妤玟或何母並未向周遭鄰里致意，反倒是屋主態度較積極，包括清理樓梯間災後痕跡，設法去除燒焦味等。近來鄰居經過何家，偶然瞥到屋內狀況，只見屋內天花板燒到只剩支架，牆面與地面仍留有燒焦痕跡，6日下午還直擊清潔公司前來收拾殘局，搬走燒毀的部分物品。

該人士氣憤地表示，有很多鄰居依然處於擔心受怕的狀態，有人一直聞到空氣中存有燒焦味，有的家裡因火災留下汙染，一連串負面因素，致使有人乾脆跑去住飯店，等到火調報告出爐，釐清失火原因，不排除提起法律訴訟。

對此，何妤玟告訴本刊，當天她一接獲通知，就立刻與屋主聯繫，了解相關狀況，對事件感到遺憾，所幸沒造成任何人傷亡；事發至今，她持續與屋主溝通，包括聘請律師協助，盡力恢復公寓公共區域的環境，雙方有共識把善後工作做好。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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