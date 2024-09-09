艾瑞絲減肥瘦過頭「臉凹顴骨凸」！　曬照怨：剪片剪到容貌焦慮

記者劉宛欣／綜合報導

網紅艾瑞絲過去曾是「反骨男孩」的成員，在今年4月時宣布離開，目前相當用心經營個人YouTube頻道，平時也經常與粉絲分享日常，因為被媽媽嫌胖而努力開始減重的她，最近體重已經降到了46公斤，她日前便在Instagram曬出照片，認為自己現在瘦過頭，臉頰已經凹進去，直呼「剪片撿到容貌焦慮，想投胎」。

▲艾瑞絲瘦到臉凹。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

艾瑞絲在Instagram發布限時動態，先是錄影片透露自己瘦到剩46公斤，從鏡頭上看起來臉很凹，崩潰直喊「我失去膠原蛋白了」，接著曬出一張側臉自拍照，透露每次拍片一定都會開美顏濾鏡、瘦臉特效，但現在變太瘦，開了會讓臉變得更凹，她還細數了自己臉上的缺點，包含想削顴骨，過敏造成的黑眼圈，無奈道「剪片剪到容貌焦慮，想投胎」。

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▲艾瑞絲透露自己容貌焦慮嚴重。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

此外，艾瑞絲還曬出了一段在電梯裡面的自拍影片，影片中可以看到她的寬褲腰圍的部分看起來相當鬆垮，她說「原本是可以把上衣紮進褲子裡，現在46公斤，我褲子一直往下滑，上衣也露在外面，上下都很鬆」，身材已經變得更纖細的她，透露打算將二手衣出售。

▲艾瑞絲褲子明顯鬆很多。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）