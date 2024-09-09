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嘻小瓜韓國巧遇2NE1 MINZY！　合體跳舞淚崩了：我好幸運

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜最近飛往韓國旅行，平時用心經營社群的他，不吝嗇與粉絲大方分享在當地所遇到的趣事。今（9）日他就發文透露，自己遇到韓國女團2NE1成員MINZY，兩人還一起跳舞。為此，嘻小瓜興奮表示：「我要哭了，我好幸運！」

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲▼嘻小瓜發文透露自己巧遇MINZY。（圖／翻攝自Threads／_minzy_mz、kuakua_0629）

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

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嘻小瓜表示，他不只握到了MINZY的手，還有機會與她一起跳舞。他在文中透露，這一刻讓他感動到淚崩，難以控制情緒，並直言：「我好幸運！」對這次近距離接觸，感到無比興奮。嘻小瓜提到，原本沒有搶到2NE1的演唱會門票，內心感到些許可惜，但這次意外的相遇，無疑彌補他的遺憾。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜發文抱怨在韓國搭小黃被收3倍車資。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

為此，貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「好羨慕」、「好幸運」、「想看你們一起跳舞」、「這也是人生成就之一」。事實上，嘻小瓜最近才透露，他在韓國搭計程車被收取3倍的車資，同時也不爽表示：「為什麼不老實一點賺錢？我真的好討厭不老實的人！」如今發文分享巧遇MINZY，再度掀起討論。

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嘻小瓜, MINZY, 2NE1

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