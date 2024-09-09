57歲林美秀認有愛的結晶！　患血友病曝近況「自律跟老公報備行程」

記者孟育民／台北報導

主持人林美秀、阿松今(9日）出席公視台語台《全家有智慧》第7季開播記者會，在創新的場景迎來全新一季。林美秀、阿松被問到如果有機會參賽拿到100萬要如何運用？林美秀大方地說：「我會捐出去做公益。」阿松連忙開玩笑，「可以捐一點給我嗎？」被問到想推薦哪些朋友來參加？阿松希望「噗嚨共」成員浩子、阿翔、莎莎、顏永烈可以組隊一起來。

▲林美秀、阿松《全家有智慧》全新第7季記者會。（圖／公視提供）

林美秀自曝罹患「後天血友病」，住院1周，打了4天的救命針，被問到會不會降低工作量？她說：「很想，但沒有辦法，很多是之前就定的工作，該還的還是要還，我私下會好好休息，早睡和均衡飲食，以前凌晨兩點多才想睡，現在11點就不行了。」為了避免老公擔心，她會自律且報告行程。

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▲林美秀透露身體狀況。（圖／公視提供）

林美秀雖然跟老公沒有生小孩，不過兩人已有「愛的結晶」，林美秀趁記者會幫自己打歌，「台語真的很美，我想讓更多人聽到，特別找了謝銘祐老師我寫歌，出了專輯《LADY PUM PUM》，我所有的MV都是我老公拍的，所以我們愛的結晶就是這張唱片。」

就讀國光藝校的林美秀是孫鵬的學妹，被問到有沒有關心孫鵬和兒子孫安佐的事？阿松提到孫安佐之前有上過節目，EQ高的林美秀則說：「為了100萬，歡迎孫鵬大哥和狄鶯姊可以帶著兒子來參加節目，學長不用擔心，讓小孩來玩，很多東西用台語的趣味可以化解掉。」