瑀熙懷胎37週「隨時都能生」！　憂提早破水PO文求解：頭已經要掉下來

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年3月底宣布嫁給圈外男友，6月份驚喜公開懷孕的喜訊，倒數卸貨的她，仍不時會在社群分享近況。今（9）日她就發文透露，去產檢時被醫生提醒快生了，讓她好奇問網友：「有沒有人是提早37週就破水的？」

▲瑀熙今年6月公開懷孕的喜訊。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙透露，目前懷孕已接近37週，在今天去產檢時，醫生告知她「寶寶的頭已經要掉下來了」，讓她頓時感到緊張。她表示，原本的預產期是在10月初，但隨著醫生的提醒，提早生產的可能性似乎越來越大，讓她心情有些忐忑不安，因此向網友們徵求經驗，詢問是否有人在37週就遇到破水的情況，希望能聽到更多媽媽們的分享，來幫助自己準備即將到來的生產過程。

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▲瑀熙發文分享產檢的結果。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，許多粉絲及過來媽媽也紛紛留言，分享自己或是老婆的生產經歷，「我老婆37+2早上起床破水」、「我37+3落紅加破水」、「其實37週就算足月了不是早產」、「現在是隨時可以生的狀態」，同時也提醒她隨時注意有無產兆，有產兆時趕緊跑醫院就對了。

▲網友回覆瑀熙貼文。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）