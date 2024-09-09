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酷炫搭小黃哭了！見司機掀衣露「換心傷疤」仍負債　淚掏全身7千元捐出

記者田暐瑋／綜合報導

網紅酷炫搭計程車和司機聊天，意外得知司機為了月收12萬拼命工作，最後賠上健康，心臟出了問題倒下，換人工心臟花了130萬卻又失敗，至今都還在負債，即便如此也不怨天尤人，更掀起上衣露出傷疤，他見狀一度紅了眼眶，將全身僅剩的7000元全都交給司機，讓粉絲跟著鼻酸。

▲▼酷炫「Crazy Man 瘋男」邀超過百位YouTuber齊聚。（圖／記者張一中攝）

▲酷炫聽到司機大哥遭遇鼻酸泛淚。（圖／資料照）

酷炫透露近日搭車和小黃司機聊天，得知司機大哥為了家計，每天工作12小時，從下午5點工作到凌晨5點，拚著達到12萬月收，但某天心臟突然出問題垮了，為了換上人工心臟，花費了130萬，怎料身體產生了排斥反應，經過5個月的等待，才等到心臟捐贈，「原本已經放棄了這條生命，大家知道葉克模極限就是撐6個月，最難過的是這司機的人生體悟就是窮人沒有生病的權利！」

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為了這顆還沒有植入體內的心臟，司機大哥目前還背負著50多萬的債務，酷炫在得知這一切後紅了眼眶，將身上的7000元全數給了司機，司機擔心被誤以為是詐騙，激動地露出胸前的疤痕證明不是在裝可憐。

▲酷炫聽到司機大哥遭遇鼻酸泛淚。（圖／翻攝自酷炫臉書）

▲酷炫聽到司機大哥遭遇鼻酸泛淚。（圖／翻攝自酷炫臉書）

酷炫希望透過分享這個故事，提醒大家少熬夜，珍惜生命，並且把握和身邊的人相處的時間，也呼籲多做善事，相信好的能量會回到自己身上，最後更以自身力量號召外界一起幫忙這位司機大哥，善舉讓粉絲相當感動。

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