56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮

記者劉宛欣／綜合報導

56歲的女星伊能靜一直以來都很努力保養，是許多粉絲心中的「凍齡女神」。近來她努力經營社群平台，樂於分享自己的保養心得。近日，伊能靜在小紅書上公開談論女性年齡增長後可能面臨的「中年危機」，特別提到身體的變化與保養的重要性。

▲伊能靜經常透過社群分享生活。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜回憶曾入圍第32屆金馬獎，當時見證了資深女演員蕭芳芳以《女人四十》拿下影后，在上台領獎時，披肩不小心掉落，伊能靜立刻幫忙撿起。蕭芳芳幽默地在台上說：「這女人，過了四十歲什麼東西都往下塌了。」這句話讓伊能靜印象深刻，至今仍記得，稱讚對方既提到了作品名稱，也順帶講述了電影的中年危機主題。

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▲伊能靜講述年過30後身體變鬆弛。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜進一步指出，女性在過了30歲後，臉部、胸部和「私密花園」都容易出現鬆弛現象。因此，她特別強調了保養盆底肌的重要性，呼籲女性們不要忽視這一點。她大方透露，自己在生產後，也明顯感受到「私密花園」的彈性和緊實度有所改變，並且開始注重這些部位的保養。

該影片引起了不少女性粉絲的共鳴，紛紛留言表示「靜姐真的是懂女人的心聲！」、「靜姐說得我好焦慮」、「生完孩子後衰老得好快」，還有人被影片中伊能靜的狀態驚豔表示「真美，怎麼覺得現在比年輕的時候更好看了呢？」

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