餵母乳能喝酒？凱莉曝「注意事項」暖心鼓勵：產婦要保持愉快！

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員、同時也是Podcast《百靈果News》主持人的凱莉，8月平安誕下女兒後，目前在月子中心休養，平時經常發出各種產後育兒心得，以及分享神隊友老公的事蹟。她8日曬出與一眾好友開心喝酒聚會的動態，被部分粉絲問起餵母乳能不能喝酒的問題，她為此貼心在Instagram上為媽媽們解答。

▲凱莉產後經常分享產婦心得。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

凱莉8日在Instagram透露很多人看到她喝酒動態以後，想到她目前還有在餵母乳，她在查詢資料以及詢問護理師後，表示「大原則是要等酒精代謝掉。所以喝完酒的下一餐母乳要擠掉，或是給老公喝掉」，由於她每天只有親餵一次，所以喝完酒後的當天不會再餵母乳，她也鼓勵其他產婦「既然卸貨了，對母體的限制就少很多了，產婦們記得維持愉快的心情」。

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▲凱莉已經開始喝酒，引起許多產婦疑問。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

另一方面，懷孕期間總共增加12公斤的凱莉，也分享了身體的現況，她透露產後3個禮拜自然而然掉了7公斤，距離懷孕前還差5公斤，她表示：「看起來不算太腫，可能跟生產前有持續重訓有關。」且她的月子餐也很健康，她認為這對減重也有幫助，不過她也提到自己本來就不是「紙片人」體型，對自己要求並不高，只要健康就好。