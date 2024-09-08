町田啓太要來台灣了！　見面會「海外唯一場」時間地點曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「日本男神」町田啓太宣布將於11月23日來台舉辦「KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI」，他在一年前曾閃電來台宣傳電影，這次要好好的與台灣粉絲聊聊，獻出他個人珍貴的海外見面會初體驗。

▲町田啓太11月23日將來台舉辦見面會 。（圖／LDH 愛夢悅提供）

町田啓太因日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅，去年11月為了參與演出的《電影版 勿說是推理》來宣傳，他感受到台灣粉絲真的超級熱情，當時有許多美好的回憶，也因此相當期待能夠再造訪，且這次還是以見面會的專場形式，除了想要直接向台灣粉絲們傳達感謝的心情，而台北也是唯一一場海外場，他透過問候影片用中文喊話：「很期待見到大家！」也表示希望屆時可以共同創造最棒的美好時光。

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他今年除了在NHK大河劇《致光之君》飾演藤原公任一角，預計明年在Netflix上檔的《玻璃之心》，屆時可以看到他與佐藤健、志尊淳、管田將暉同框玩團演奏的帥氣畫面。町田啓太見面會將於11月23日下午5點於台北Legacy Max舉行，票價、售票日等消息鎖定主辦單位LDH TAIWAN官方臉書專頁。