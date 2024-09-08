林襄27歲生日穿低胸「超兇上圍險溢出」！　甜喊：被愛包圍著

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動。林襄在5日迎來27歲生日，她在社群曬出好友們替她慶生的合照，感動寫下「被愛包圍著」，同時也意外曝光火辣穿搭。

▲林襄5日迎來27歲生日。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

照片中，林襄穿著一套粉色低胸上衣，搭配白色荷葉邊短裙，完美展現胸前好身材。她頭戴粉色皇冠，手持Hello Kitty造型的蛋糕，蛋糕中間還有一張她的照片。林襄的表情充滿活力，時而微笑，時而做出俏皮的表情，展現她在慶生時的輕鬆愉快。照片背景是室內木質牆面，可見她與好友們應該是在一間餐廳內，整體氛圍歡快而不失甜美。

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▲林襄分享慶生照。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄在文中表示，面對眾多的愛與關懷，讓她「很難不快樂」，並搭配微笑與乾杯的表情符號，透露她對當下生活的滿足與感恩。她也表達對未來的期許，「願每一歲的自己，都能奔走在熱愛裡。」最後，林襄在文末特別感謝她的「公主們」，也就是她身邊的朋友，因為這群人對她的陪伴和支持，讓她感到相當溫暖。