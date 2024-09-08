吳宗憲「第4個女兒」騎YouBike迷路哭了！巧遇好心人⋯被叮嚀：那條路很危險

記者潘慧中／綜合報導

Miusa（妙莎）在《綜藝大熱門》被吳宗憲挖掘，還被憲哥稱作是「第4個女兒」，演藝表現指日可待。然而，她7日在社群網站坦言，最近變得非常敏感，「真的是微不足道的小事我都能哭，根本在亂哭。」

▲Miusa吐露最近的心情。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）



Miusa在Instagram限時動態透露，前天在鄉間小路騎YouBike騎到迷路，「嚇到邊騎邊哭邊找路」，幸好遇到一位好心人，對方直接將她的YouBike抬上貨車，並載她到最近的還車點，還貼心叮囑她那條路晚上非常危險、不要獨自前往。

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▲Miusa騎YouBike騎到迷路。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）



驚魂記不只這一樁，Miusa隔天早上因為沒聽到鬧鐘聲，害朋友在台中高鐵站苦苦等候，「我整個對他超級抱歉，一起床又邊哭邊準備出門」，過程中還被隱眼的包裝劃破手，「接著又是一頓暴哭，還沒哭完就出門了。」

▲▼Miusa坦言最近經常哭泣。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）



Miusa坦言最近哭點很低，「可能是覺得沒有人理解我，我也不喜歡跟別人說，這種矛盾讓自己很壓抑，然後就是天花亂墜的哭哭哭」，但幸好哭完後，心情舒服很多。

Miusa IG全文：

今天的開頭就崩潰…

昨天做了很多事

還騎ubike迷路（鄉間小路那種）

嚇到邊騎邊哭邊找路

結果遇到好心人

他直接把我的ubike抬上他的貨車

載我去離家最近的還車點

一路上還叮嚀我 那條路很危險

晚上不要自己一個人去

然後回家後不知道是為什麼

可能覺得被善良溫暖了

昨晚睡得意外的好

然後….

我今天早上9:00的鬧鐘竟然沒有聽到

因為朋友要到台中高鐵接我

他已經到高鐵等我了 我整個對他超級抱歉

一起床 又邊哭邊準備出門

最近的哭點真的低到爆

然後還被隱眼包裝劃破手

接著又是一頓暴哭

還沒哭完就出門了

然後我現在安全的在高鐵上

留下朋朋一個人開車

-

其實就是說

我最近非常敏感

真的是微不足道的小事

我都能哭 根本在亂哭

可是我真的哭完後心裡舒服很多

然後常常跟自己對話

沒關係 自己知道就好

可能是覺得沒有人理解我

我也不喜歡跟別人說

這種矛盾 讓自己很壓抑

然後就是天花亂墜的哭哭哭

哭完了 繼續把事做完

好 我現在又想哭 笑死

沒了 想說的就這麼多

謝謝你們浪費時間看這篇奇怪的文