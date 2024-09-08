賈永婕當101董事長首週「認1問題道歉」！曝工作週記：會勇於承擔

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈永婕於9月3日接任台北101董事長，從言行舉止都受到矚目。她8日公開「101賈董工作週記」，從人生第一次參加董事會到首日上班、開會，將身為董事長的工作內容公開分享。

▲賈永婕上任101董事長公開「賈董工作週記」。（圖／翻攝自臉書）

工作週記中，賈永婕透露，出席董事長上任記者會前，與101企劃宣傳部所有的同仁討論過如何呈現，「我的想法是我不想讓大家覺得我從藝人轉變成101董事長之後就變得很有距離，有架子」。因此用輕鬆溫馨方式，而且沒有擬特定問題，也沒有阻擋問題，而且想採訪的線路記者變多，只要想來採訪的記者都會邀請。她提及當天因為101的電梯跟動線的問題，所以好像有一些媒體朋友等了許久，特別寫到「這個部分我感到非常的抱歉，下次改進」。

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▲賈永婕上任董事長記者會呈現輕鬆溫馨，週記提及當天動線有問題道歉了。（圖／翻攝自臉書）

除了記者會，賈永婕公開自己的辦公室，收到許多祝賀花令她相當驚喜。而她正式上班第一天，帶著門禁卡刷卡進出，開始面對工程會議、採購會議，也要與總經理、行政長還有法務開會，拜會股東等。

其中賈永婕提到與101同仁的見面會，在300多員工中與100多為員工面對面交流，她請同事想一個破冰遊戲一起玩，結果同事精心準備了16個問題，讓她覺得就像面試考試，第一題問到紓壓方法，想都沒想就回答：「罵老公，罵小孩還有跟朋友靠北！」

▲賈永婕與100多位101員工見面，面對同事的問題，就像面試考試。（圖／翻攝自臉書）

而賈永婕一上任，即將面對百貨公司周年慶活動。她坦言工作內容很多，光是交接就有很多事，從女明星到101董事長，她形容「以前簽名是無憂無慮，現在簽名是責任重大啊！」同時她強調自己負責美麗時尚，負責讓101更美麗更時尚，未來還會負責好玩有趣還有吃吃喝喝，也期許自己會勇於承擔、勇於開創。

▲賈永婕強調自己是負責美麗時尚的董事長。（圖／翻攝自臉書）