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Energy高雄開唱「撞火星人」Toro吐心聲！　《正港分局》的他現身全場暴動

記者孟育民／高雄報導

「最殺唱跳男團」Energy 22年後的回歸首開唱，就創下南北雙蛋4場秒殺一票難求，《一觸即發》演唱會7月在台北小巨完成2場「無懈可擊」的能量派對，9月7、8日他們帶著滿滿的能量移師到高雄巨蛋，允諾每場要給歌迷不同感覺的Energy，他們提早南下備戰，密謀準備了5大驚喜獻給久等的南部歌迷。而巧撞Bruno Mars演唱會，Toro說：「我們復出的起點在高雄，現在火星人在唱的地方，謝謝大家你們選擇來看我們。」歌迷熱烈回應他們一直都在。

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

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昨（7日）《一觸即發》演唱會來到高雄巨蛋，三支長達65公尺的浮空移動的「Energy電流光柱」，配合主舞台巨型的LED屏幕變化，Energy繼續放電登場，一開場的〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈退魔錄〉、〈Here I Am〉，一場電力四射的大型Party就此展開，全場電力全面Power Up！坤達放話說：「台北小巨蛋演出結束後，歌迷反應後遺症很重，今第一次看的人要小心囉！魂都會在高雄巨蛋！」

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲Energy熱力開唱全場陷回憶殺。（圖／相信音樂提供）

經歷了人生的轉變，Energy更珍惜每次的相聚，他們特別選唱〈給你的歌〉，歌詞裡頭寫到「寂寞時候我會看著你寫的信，這是讓我努力走下去的原因，一點一滴隨信紙勾出回憶，請相信 你的心 我永遠 都會珍惜」，正是他們的心聲，感謝歌迷22年的等待、感謝歌迷支持，他們安排和歌迷大合照留念。

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy感性告白粉絲。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

演唱會精彩的不止如此，迎來驚喜嘉賓「謝正達」！當演唱到〈Ra Men Song〉時，團員們各自SOLO時間，牛奶揪台下歌迷跳〈射手〉，坤達則變身成霸榜夯劇《正港分局》謝正達大跳劇裡的由美應援舞，掀起全場一波高潮。最後不僅復刻版〈放手〉ＭＶ的高校制服造型，連武道館的場景也復刻了，回憶感動滿點。

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲坤達化身「謝正達」。（圖／相信音樂提供）


 

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關鍵字

Energy, Bruno Mars, 坤達, 牛奶, Toro, 阿弟, 正港分局

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