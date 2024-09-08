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Ella「愛如潮水」尺度全開　自爆寧願性無能點出核心原因

記者許逸群／台北報導

療癒喜劇《今夜一起為愛鼓掌》演員楊謹華、Ella陳嘉樺與楊祐寧日前接受MyVideo專訪，戲外都是已婚身份的他們尺度大開，被問到一首歌形容自己性生活，Ella陳嘉樺用南非小天后泰拉的2.2億點閱的爆紅神曲《愛如潮水》歌詞：「讓我大汗淋漓、讓我熱情如火、讓我呼吸急促、讓我全身溼透！」

▲療癒喜劇《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／MyVideo提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》劇中有許多情慾畫面。（圖／MyVideo提供）

除了訪談尺度大開，遊戲環節也比照辦理。三人要講出對方不符合的事實，拉屎、摳鼻甚至「勃起」一詞盡出，Ella陳嘉樺出大絕招，自爆因為家中開豬舍，曾幫豬去勢「閹睪丸」，楊祐寧不甘示弱透露他還幫櫻花鉤吻鮭受孕過，讓Ella陳嘉樺大吃一驚，「所以你幫牠們打手槍？」

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▲療癒喜劇《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／MyVideo提供）

▲楊謹華與Ella陳嘉樺首次在劇中挑戰大尺度戲碼。（圖／MyVideo提供）

Ella陳嘉樺在劇中因為心裡一條鴻溝與老公產生歧異，性愛受阻。若「愛無能」與「性無能」只能選一種，她表示寧可無法性愛，「我不能愛無能，看我們英文劇名『US WITHOUT SEX』，We are talking about love（我們講的是愛情）。」突然切換英文、妙語如珠點出劇情核心。

此外，楊謹華雖然過去拍攝過許多親密戲，但坦言透過《今夜一起為愛鼓掌》第一次上「親密指導」課程，「去學習不管是姿勢，還是聲音方面的表演，最重要的部分是讓演員知道怎麼在很安全的狀態下演親密戲。」楊祐寧則是出道超過20年挑戰幕後監製，希望延伸演員觸角。

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關鍵字

今夜一起為愛鼓掌, 楊謹華, Ella, 陳嘉樺, 楊祐寧

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