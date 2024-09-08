煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

記者張筱涵／綜合報導

第20屆堤川國際音樂電影節（JIMFF）「One Summer Night」首日演出於6日晚間發生煙火誤射事故，煙火原應向天空發射，卻意外飛向觀眾席。當時現場約有2000名觀眾正在欣賞演出，事故造成2名觀眾燒傷，另有15名輕傷者在接受治療後已經返家。

▲第20屆堤川國際音樂電影節「One Summer Night」發生意外。（圖／翻攝自X）



第20屆堤川國際音樂電影節「One Summer Night」6日邀請多位藝人來表演，樂團QWER表演期間，煙火配合音樂旋律釋放時，卻發生了原本該向天空射的煙火，變成直接往觀眾席發射的意外。事故發生後，JIMFF執行委員會於7日發表聲明，對此特效事故造成的不安深表歉意，並向受傷的觀眾及其家屬致以誠摯的歉意，承諾將全力支持他們的康復和療養。執委會也表示，未來將努力改善演出環境，確保類似事件不再發生。

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▼意外發生現場。（影片／取自X／SUPADUPAMY，如遭刪除請見諒）



經警方調查，特效負責人因煙火受潮導致燃燒不完全，致使煙火未能正常升空，而向觀眾席飛去。警方對事件負責人進行了詳細的調查，並確認了事故原因。

「One Summer Night」為堤川國際音樂電影節的代表性節目，分為6日與7日兩場演出。事故發生後，7日的演出仍如期進行，節目包括DISH CRIMSON、tripleS、AIMERS等團隊的表演，而7日沒有使用煙火特效。

▲第20屆堤川國際音樂電影節執行方道歉。（圖／翻攝自韓網）