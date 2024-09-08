賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

▲賈永婕於9月3日接下台北101董事長。（圖／翻攝自賈永婕IG）



圖文／CTWANT

女星賈永婕於9月3日接任台北101董事長，自人選確定後，她的一舉一動都備受關注。賈永婕一上任就遇到9月周年慶大戰，她也帶頭衝業績，6日巡視時化身銷售員叫賣，畫面曝光令許多民眾感到驚喜。

賈永婕成為台北101董事長後，馬上迎來9月全台百貨公司周年慶大戰，如何帶動台北101的買氣也被視為她的主要任務之一；6日賈永婕在IG分享巡視台北101的動態，沒想到她遇到民眾時，不僅親切打招呼，還拿著商品推銷說，「買東西、買東西喔」。

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除此之外賈永婕也不忘宣傳台北101獨家紀念商品，朝鏡頭專業介紹，「推薦大家一定要買101的襪子，你知道為什麼嗎？因為步步高升、直上雲霄」，又補充說，穿101的襪子會一帆風順，人生放煙火。許多粉絲也都大讚賈永婕漂亮又幽默，希望到101也能巧遇一睹女神風采。

▲賈永婕雖然喊出負責美麗和時尚，但她為促進業績竟化身銷售員。（圖／翻攝自賈永婕IG）



事實上賈永婕在上任台北101董事長職位後，公開發言時幽默說，自己會負責美麗與時尚，專業問題交給總經歷朱麗文處理。至於被外界冠上「最美董事長」稱號，賈永婕親自回應不會想撕掉這個標籤，還想保留終身，讓大家看到她在娛樂、時尚、運動及生活領域的專長。

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