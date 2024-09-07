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張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣

記者劉宛欣／綜合報導

大陸歌手張杰以《北斗星的愛》、《這就是愛》等歌打開知名度，和女星謝娜之間的恩愛感情也成了演藝圈模範夫妻。近日他在舉辦演唱會時，當場爆了一串數字，稱是自己的電話號碼，讓廣大歌迷激動狂CALL，怎料號碼主人竟是一名不知情的路人，短時間內接到大量的不明來電，被迫關機，讓網友傻眼怒批「無妄之災」。

▲張杰報的號碼真的有人使用，造成號碼主人極大困擾。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

▲張杰演唱會自爆電話號碼，結果其實是隨口亂報的。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

張杰近日在演唱會上報了一串數字，還稱「是我的電話號碼」，事後許多粉絲按照他說的號碼打趣，結果號碼是一個素人的，導致該素人在短時間內接到了大量的不明來電，已經關機了。有網友為此緊急發文，呼籲粉絲不要再打去騷擾無辜的路人。而根據部分粉絲透露，這組號碼其實是張杰的生日，稱只要是忠實歌迷一定都知道，不懂為何會有人真的打。

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▲張杰報的號碼真的有人使用，造成號碼主人極大困擾。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

▲張杰報的號碼真的有人使用，造成號碼主人極大困擾。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

然而，張杰隨口報出號碼，正巧是有人使用中的手機號碼，的確為他人造成了困擾，事件討論度直升，登上微博熱搜。網友們相當傻眼，紛紛批評「無妄之災，為什麼要搞這種事？電話號碼用不了換真的很麻煩，綁定那麼多東西」、「神經，不想自己被打擾，結果打擾了別人」、「素人真是倒楣」、「他在幹什麼啊？以為很幽默嗎」、「缺了大德」、「真不負責任」。

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