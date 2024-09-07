ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

河智苑太敬業拍戲曾「頸椎骨折」差點喪命！　親吐真實恐怖經歷

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星河智苑現年46歲，出道以來推出過許多人氣作品，包含《奇皇后》、《秘密花園》、《黃真伊》等，紮實的演技以及亮眼的外貌使得她長年受到大眾喜愛。近日，她再登上節目時，提到自己曾經在練習動作戲時發生意外，導致她的頸椎骨折，險些喪命。

▲河智苑拍危險的動作戲經常是親自上陣，幾次因此受傷。（圖／翻攝自MBC）

▲河智苑頸椎曾經受重傷。（圖／翻攝自河智苑IG）

河智苑6日登上MBC《按摩路》（Massage Road）中，與演員安宰弘和主持人金大浩一同前往泰國，體驗當地深受觀光客喜愛的按摩文化。她在節目中分享自己對按摩的熱愛，直言「如果沒有按摩，我幾乎活不下去」，展現了她對按摩的喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在談到開始喜愛按摩的契機時，河智苑提起某次曾經在拍戲時受了很嚴重的傷。她回憶起在練習騎摩托車的時候，由於轉彎時機錯過，摩托車整個翻倒，導致她整個人被車卡住。

▲河智苑拍危險的動作戲經常是親自上陣，幾次因此受傷。（圖／翻攝自MBC）

▲河智苑拍危險的動作戲經常是親自上陣，幾次因此受傷。（圖／翻攝自MBC）

另一次，是河智苑在拍攝電影時，進行了摔跤動作的練習，怎料卻不慎發生了頸椎骨折的意外。她表示：「我的頸椎曾經斷裂，差點就死掉了，幸好斷裂的骨頭沒有刺到神經，骨頭也能正好支撐住。」河智苑進一步補充，如果當時神經受損，可能會有更嚴重的後果，甚至可能會致命，自那次事故後，她開始頻繁尋找按摩，幫助身體恢復。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！解放比基尼「布包不住」超亮車頭燈被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

河智苑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張杰演唱會亂報號碼「害路人手機被打爆」！陸網傻眼罵翻：真倒楣
  2. 當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播
  3. 河智苑太敬業拍戲曾「頸椎骨折」差點喪命！　親吐真實恐怖經歷
  4. 趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你
  5. 樂天桃猿電競主題趴　岱縈、Dora、梔梔竟都是電玩咖
  6. 5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」
  7. Bruno Mars飆中文！嘴甜喊：寶貝我好想你　獨寵台粉新歌全球首唱
  8. 周揚青「貼身親密熱舞」小7歲鮮肉歌手！影片曝光　她讚：最帥的哥
  9. 六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛
  10. 王淨「三度哽咽」感動致謝粉絲　《鬼才之道》征服多倫多國際影展

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366