河智苑太敬業拍戲曾「頸椎骨折」差點喪命！　親吐真實恐怖經歷

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星河智苑現年46歲，出道以來推出過許多人氣作品，包含《奇皇后》、《秘密花園》、《黃真伊》等，紮實的演技以及亮眼的外貌使得她長年受到大眾喜愛。近日，她再登上節目時，提到自己曾經在練習動作戲時發生意外，導致她的頸椎骨折，險些喪命。

▲河智苑頸椎曾經受重傷。（圖／翻攝自河智苑IG）

河智苑6日登上MBC《按摩路》（Massage Road）中，與演員安宰弘和主持人金大浩一同前往泰國，體驗當地深受觀光客喜愛的按摩文化。她在節目中分享自己對按摩的熱愛，直言「如果沒有按摩，我幾乎活不下去」，展現了她對按摩的喜愛。

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在談到開始喜愛按摩的契機時，河智苑提起某次曾經在拍戲時受了很嚴重的傷。她回憶起在練習騎摩托車的時候，由於轉彎時機錯過，摩托車整個翻倒，導致她整個人被車卡住。

▲河智苑拍危險的動作戲經常是親自上陣，幾次因此受傷。（圖／翻攝自MBC）

另一次，是河智苑在拍攝電影時，進行了摔跤動作的練習，怎料卻不慎發生了頸椎骨折的意外。她表示：「我的頸椎曾經斷裂，差點就死掉了，幸好斷裂的骨頭沒有刺到神經，骨頭也能正好支撐住。」河智苑進一步補充，如果當時神經受損，可能會有更嚴重的後果，甚至可能會致命，自那次事故後，她開始頻繁尋找按摩，幫助身體恢復。