趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

記者王靖淳／綜合報導

藝人趙正平性格豪爽直率，受到許多觀眾的喜愛，偶爾會更新社群近況的他，今（7）日突然在Threads發文透露，在路上偶遇一位藝人，不過對方不但裝作沒看到他，甚至還牽著小三。為此，趙正平忍不住開罵：「演藝圈最敢的人就是你！」

▲趙正平偶爾會更新社群近況。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）



趙正平在文中提到，這名藝人的行為實在令人佩服，尤其是在公開場合仍毫不避諱，並用「演藝圈最敢的人」來形容對方，言辭間透露出他對這樣大膽行徑的難以置信，同時也表示：「太瞎了吧！」趙正平的貼文曝光後，迅速引發網友關注，許多人紛紛留言表示對此情況感到驚訝，也有不少人猜測趙正平暗指的對象究竟是誰。

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▲趙正平的最新貼文引發外界討論。（圖／翻攝自Threads／chao_cheng_ping）

透過趙正平貼文底下可見到，有不少被吊胃口的網友留言表示，「不能只有你知道」、「不管是誰，就是個爛咖」、「講出來吧趙哥，哪個爛咖？」、「趙哥，話不要只講一半啦。」還有另派網友留言吐槽，「話講一半的先滑掉」、「太瞎了吧！什麼咖發什麼文，此風不可長」、「誰啦！不敢講人名就不要發這種幹文。」對於趙正平在貼文中暗指的對象並不好奇。