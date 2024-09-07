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王淨「三度哽咽」感動致謝粉絲　《鬼才之道》征服多倫多國際影展

記者蕭采薇／台北報導

口碑電影《鬼才之道》國際版圖不斷擴張，首戰北美在多倫多國際影展午夜瘋狂單元首映，全場座無虛席，超過千名觀眾笑翻整場。片尾隱藏彩蛋一出現，更是興奮到瘋狂拍手。導演徐漢強和王淨也遠赴加拿大，王淨更在與粉絲分享時三度哽咽。

▲王淨出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

▲王淨盛裝出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

兩人映前見到滿滿人潮都難掩緊張神情，但隨著電影開始放映就卸下心中大石，導演興奮分享：「觀眾從頭到尾都在笑和鼓掌，有一些中文沒有的笑點，翻譯成英文之後他們完全都懂！」映後觀眾提問也很踴躍。

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王淨首次參加海外影展的映後活動，她分享開頭片名字一出來全場就歡聲鼓掌，一度想哭，「這是第一次來加拿大，可以和漢強導演、還有《鬼才之道》一起來到多倫多影展真的好開心！也很謝謝影展的觀眾們的熱情，彼此之間的交流跨越了語言和文化的不同，真的很感動！」

▲王淨出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

▲王淨出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映，現場觀眾熱情讓她一度想哭。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強也分享首次來到多倫多影展被觀眾熱情震懾：「多倫多的觀眾熱情得很不可思議，整場都在大笑跟鼓掌，甚至著連我們以為會有文化隔閡的地方都中了，作為創作者看到這樣的反應真的很幸福，尤其看到旺來五人幫穿著水手服衝出來嚇網紅的時候完全可以感受到全場心情的震動，這點差點把我逼哭。」

▲王淨出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

▲導演徐漢強出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

片尾「愛的視線」彩蛋一出更是掀起現場觀眾熱烈鼓掌，還有影迷大聲歡呼，宛如演唱會現場，漢強導演分享：「這是我一直很想做的嘗試，能夠跟觀眾互動。」果然效果非常好，電影播畢策展人卡普洛斯基換上電影公司特地帶到多倫多的水手服登場，將現場氣氛再推到最高點，這個驚喜現身也讓徐漢強笑說：「以為上週水手服場特映結束這套衣服也正式殺青了，沒想到還能再見到水手服本人。」《鬼才之道》全台熱映中。

▲王淨出席《鬼才之道》在多倫多影展的首映。（圖／牽猴子提供）

▲放映結束後（左起）王淨、卡普洛斯基、徐漢強三人開心合照。（圖／牽猴子提供）

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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