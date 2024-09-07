〈晚安大小姐〉雙人組喊話「想合作李多慧」：被發現會關牢房鞭打

記者蔡琛儀／台北報導

南韓魔性雙人組ASMRZ首次來台開唱就登北流JAM JAM ASIA ，不過以洗腦神曲〈晚安大小姐〉開場的他們竟然在前奏一下就連喊卡兩次重來，兩人在聯訪時則幽默表示：「藝術失誤中產生的，一次、兩次、三次產生的經驗，帶來更多美好的回憶！」

▲▼ASMRZ 首度合體來台開唱。（圖／記者黃克翔攝）

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而他們在台上邀粉絲上台共舞，對於被cue上台的網紅「美鳳老師」熟練的舞技印象深刻，成員NEEDMORECASH特別給了兩億分高分，並稱讚：「實在太厲害了！舞步不同凡響！」而另一位成員 TANAKA則給20分，他笑說：「骨盆太用力了！」兩人還現場示範如何跳 〈晚安大小姐〉， TANAKA 更提示舞蹈重點：「骨盆的擺動是很重要的！」

被問到最想合作的藝人， ASMRZ透露想跟李多慧合作，成員TANAKA表示：「 李多慧在台灣非常的紅，在韓國的時候也是她的粉絲 。」問他們在南韓的「大小姐」會不會吃醋，成員TANAKA則表示：「大小姐不太會看他在活動的樣子，所以看李多慧是ok的。」他更開玩笑地說：「不過如果被她發現的話，會被關到地下二樓的牢房鞭打！」問身為「執事」的兩人是可以交女友的嗎？兩位直視彼此思考後笑說：「我們執事是不能談戀愛跟交女朋友的，交往的話會被趕出家門，還會被主人綁起來鞭打！」

▲李多慧。（圖／翻攝自Facebook／le_dahye）

首次來台的NEEDMORECASH提到此次寶島行嘗遍各種美食，除了去夜市，更對台灣的香腸念念不忘，也直呼鼎泰豐小籠包很讚，他開心表示：「我比較適應台灣的食物，在台灣就是一直吃一直吃，一天 吃了五餐 ，真的太好吃了！ 吃到凌晨兩點還在吃， 特別在便利商店買了餃子 跟香腸。」至於前陣子曾經來台的成員TANAKA表示對於台灣火鍋印象深刻，他表示：「SUPER JUNIOR的希澈推薦我們去吃麻辣鍋，好吃！」