ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梁文音義大利旅遊「險流落街頭」！　無助蹲路邊淒慘過程曝光

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音將於10月12日首登台北國際會議中心開唱，面對接下來高壓的備唱與排練，唱片公司放她假，讓她在閉關前好好放鬆，人在歐洲的她卻自爆差點流落街頭，原來是她在義大利拉溫納港口小鎮旅行時，因搞錯巴士站方向，眼睜睜看最後一班回程的公車在面前走掉，也叫不到計程車，只能無助地蹲在路邊，最後靠旅伴開車前去救援，她才成功脫困。

▲▼梁文音 〈一首遺憾的歌〉。（圖／環球提供）

▲梁文音推出新歌〈一首遺憾的歌〉。（圖／環球提供）

而梁文音的新歌〈一首遺憾的歌〉，邀來張簡君偉譜曲，梁文音二度操刀寫詞，MV以女主角返家誤解男方劈腿而起爭執，事後才知是對方因藏著求婚驚喜，才百般阻攔不讓她進門，卻因過程的爭吵與指責，最終遺憾分手；梁文音在MV中飾演女主角閨蜜，直擊女方前任男友與新對象約會ing，因考慮到閨蜜感受而選擇不告知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她打趣粉絲一直敲碗希望她能演出自己的MV，「這次有了，不多，點到為止。」問到現實若是撞見這種修羅場會有何反應？梁文音笑說：「我會顧到朋友的感受，如果她是不想見面，我就不會提，不然通常都是『喂，我看到妳前任耶，他在妳後面，快點轉過去看』。」

▲▼梁文音 〈一首遺憾的歌〉。（圖／環球提供）

▲梁文音再次參與新歌作詞。（圖／環球提供）

談到創作靈感，梁文音表示：「找不到濃情轉淡的線索，以後談戀愛在很好的時候，會覺得有點怕；寫這歌詞是想為自己做的一件事，遺憾也是一個答案，不用去責備、控告自己，被這份糾結綁架而不敢面對下一段感情，就讓一切遺憾結束在這首歌裡。」

她也認為「遺憾」不完全是負面的詞，分享小時候每年最期待暑假回部落，某次返鄉遇暴雨，爸爸停在路邊修理被大雨用壞的雨刷，對向車停下來告訴他們前面山崩了，「我爸爸當時的反應是『感謝雨刷壞了』，雖然沒回到部落是一個遺憾，可是我們的人是平安的；遺憾的事每天都在發生，要接受生活中大大小小的遺憾，不要去害怕它」。」演唱會購票洽ibon。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

推薦閱讀

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

梁文音

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光
  2. 鮪魚出國遇「一代快速通關消失」！　無奈曝困擾：今年搭機都有幽默事
  3. Yuri把女粉絲弄哭　賽後趕緊解決　哭點原因曝光
  4. 梁文音義大利旅遊「險流落街頭」！　無助蹲路邊淒慘過程曝光
  5. 楊紫瓊蓋兒加朵都是選美皇后出身　全球城市小姐培養巨星邱浚彥把關
  6. 林襄寫真「未曝光私房照」公開！被問感情現況…羞認：就是大家看到的
  7. 2024陸劇暑期檔TOP10！《墨雨雲間》斷層第一…40部新戲要找他演
  8. Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛
  9. 周杰倫大巨蛋開唱「合體阿信」？　他親承諾1句粉絲嗨爆
  10. 天后闆妹超狂「生日慶前撒5.7萬大紅包＋好禮」！　還揪蔡阿嘎老婆加碼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366