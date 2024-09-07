梁文音義大利旅遊「險流落街頭」！　無助蹲路邊淒慘過程曝光

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音將於10月12日首登台北國際會議中心開唱，面對接下來高壓的備唱與排練，唱片公司放她假，讓她在閉關前好好放鬆，人在歐洲的她卻自爆差點流落街頭，原來是她在義大利拉溫納港口小鎮旅行時，因搞錯巴士站方向，眼睜睜看最後一班回程的公車在面前走掉，也叫不到計程車，只能無助地蹲在路邊，最後靠旅伴開車前去救援，她才成功脫困。

▲梁文音推出新歌〈一首遺憾的歌〉。（圖／環球提供）

而梁文音的新歌〈一首遺憾的歌〉，邀來張簡君偉譜曲，梁文音二度操刀寫詞，MV以女主角返家誤解男方劈腿而起爭執，事後才知是對方因藏著求婚驚喜，才百般阻攔不讓她進門，卻因過程的爭吵與指責，最終遺憾分手；梁文音在MV中飾演女主角閨蜜，直擊女方前任男友與新對象約會ing，因考慮到閨蜜感受而選擇不告知。

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她打趣粉絲一直敲碗希望她能演出自己的MV，「這次有了，不多，點到為止。」問到現實若是撞見這種修羅場會有何反應？梁文音笑說：「我會顧到朋友的感受，如果她是不想見面，我就不會提，不然通常都是『喂，我看到妳前任耶，他在妳後面，快點轉過去看』。」





▲梁文音再次參與新歌作詞。（圖／環球提供）

談到創作靈感，梁文音表示：「找不到濃情轉淡的線索，以後談戀愛在很好的時候，會覺得有點怕；寫這歌詞是想為自己做的一件事，遺憾也是一個答案，不用去責備、控告自己，被這份糾結綁架而不敢面對下一段感情，就讓一切遺憾結束在這首歌裡。」

她也認為「遺憾」不完全是負面的詞，分享小時候每年最期待暑假回部落，某次返鄉遇暴雨，爸爸停在路邊修理被大雨用壞的雨刷，對向車停下來告訴他們前面山崩了，「我爸爸當時的反應是『感謝雨刷壞了』，雖然沒回到部落是一個遺憾，可是我們的人是平安的；遺憾的事每天都在發生，要接受生活中大大小小的遺憾，不要去害怕它」。」演唱會購票洽ibon。