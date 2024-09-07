日男偶像「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

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日男偶像佐藤龍我「約砲集郵後宮」！正牌女友毀滅式爆料　怒公開兩人裸照

記者田暐瑋／綜合報導

叱吒日本演藝圈數十年的傑尼斯改名為STARTO娛樂後大整旗鼓，未出道的偶像男團「美少年」卻爆出桃色醜聞，成員之一的佐藤龍我被曝光多張親密裸照，爆料者就是正宮女友，女方稱是遭劈腿後，男方還大言不慚毫無悔改之心，一氣之下才會公開此事。

▲佐藤龍我被爆料私密照。（圖／翻攝自X）

▲佐藤龍我被爆料私密照。（圖／翻攝自X）

一名女網友自稱是佐藤龍我的正牌女友，兩人交往好一陣子，不久便發現佐藤龍我劈腿，攤牌了卻毫無悔意，且曾收到一名自稱也是佐藤龍我女友的人傳來證據，內容是親密照片和調情訊息，她查了男方手機後，驚見偷吃對象不只一人，氣不過才會開小號揭發佐藤龍我的真面目。

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女方更指控佐藤龍我不僅劈腿，談戀愛還會「PUA」（操控型戀愛）女方，長期精神控制及貶低謾罵，讓她一度情緒崩潰。女方表示，過去因為佐藤龍我是公眾人物，她不得不隱藏交往的事實，沒想到卻遭到背叛，這次的爆料不是為了蹭熱度，而是希望藉此發洩不滿，獲得情緒上的救贖。

▲佐藤龍我被爆料私密照。（圖／翻攝自X）

▲佐藤龍我被爆料私密照。（圖／翻攝自X）

事實上，「美少年」團體過去也有成員陷入負面新聞，成員金指一世2023年被曝光與女友溫泉旅行的私密照片，另一成員那須雄登則因拿泡芙丟牆壁，浪費行為遭到批評，佐藤龍我2020年也因為與女演員鶴嶋乃愛親密過夜，而暫停活動，如今醜聞連環爆，也讓該團體形象大受打擊。

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