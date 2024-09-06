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美379萬網紅怒控頻道無預警被刪！　遭YouTube打臉：就是裸露色情

記者劉宛欣／綜合報導

美國網紅Amouranth在社群上擁有379萬粉絲，平時也有在YouTube經營ASMR頻道，怎料近期卻無突然遭官方刪除頻道，讓她相當傻眼，公開喊話YouTube給她一個說法，卻被YouTube官方打臉，認證她的頻道就是因為太過色情而遭刪除。

▲美國大尺度網紅Amouranth頻道遭刪除。（圖／翻攝自Amouranth X）

▲美國大尺度網紅Amouranth頻道遭刪除。（圖／翻攝自Amouranth X）

在直播平台Kick上活躍的實況主Amouranth（本名凱特琳西拉古薩，Kaitlyn Siragusa）近日公開指控YouTube「無預警」將她的主頻道以及個人頻道刪除。事實上她長期以來多次觸犯社群守則，今年第8次被Twitch封禁，隨後在8月，她擁有70萬訂閱的YouTube頻道也因為涉及「性暗示」而被關閉。

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▲美國大尺度網紅Amouranth頻道遭刪除。（圖／翻攝自Amouranth X）

▲Amouranth經常因為發布在社群的內容觸犯規定而遭封禁。（圖／翻攝自Amouranth X）

Amouranth認為YouTube不應該「沒有任何警告」就馬上刪除她的頻道，8月她在X上公開批評YouTube不說一聲就刪她頻道，當時她只是上傳了一段「用畫筆輕刷麥克風」的影片。YouTube團隊隨後回應：「很抱歉聽到這個消息！若出現嚴重濫用情況（如垃圾訊息或色情內容），可能會導致頻道在沒有警告的情況下被終止。」並請她給予頻道網址，方便團隊再次進行審核。

▲美國大尺度網紅Amouranth頻道遭刪除。（圖／翻攝自Amouranth X）

▲Amouranth貼文。（圖／翻攝自Amouranth X）

YouTube團隊經過確認後，通知Amouranth：「我們確認終止（頻道）決定是正確的。」指出她的頻道就是因為違反「裸露與性內容政策」才會遭到移除。之後，Amouranth再度公開喊話，表示自己的個人頻道也被刪掉，她委屈表示自己的個人頻道沒有任何內容，就只是拿來訂閱YouTube Premium，但目前為止YouTube尚未給出後續回應。

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