李杏突陷低潮「多年來一直忍耐」！　無奈曝委屈：連協商空間都沒有

記者王靖淳／綜合報導

女星李杏今（6）日在社群發文PO出一張黑白近照，透露自己得知一個令她感到無奈的消息。她表示，最無奈的不是消息本身，而是她根本沒有協商的空間，唯一的選擇就是接受，同時也坦言，自己多年來一直委屈忍耐體諒包容，所以深感疲憊與徬徨無助。

▲李杏平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

李杏坦言，作為演藝圈的一員，她理解這個產業中的每個人都面臨著各自的困境與無奈，因此比起抱怨委屈，她選擇理解，不怪任何人，因為她知道做出這樣的決定是相當困難的。李杏表示，儘管她理解背後的原因，但多年來的委屈、忍耐、體諒與包容，讓她感到極度的疲憊與徬徨無助。

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李杏提到，這並非自己第一次遇到這樣的情況，但這次她至少感受到一些尊重，這點讓她稍微感到安慰。她回憶起上次的經歷，當時連一絲的尊重都未曾獲得，對比之下，這次的處境略顯好轉。最後，李杏以正向的心態自我鼓勵，期盼未來會有更好的安排等待著她。她相信，將來一定會出現屬於她、專屬於她的無可取代的機會，讓她在事業中能夠更加發光發熱。

▲李杏發文抒發心情。（圖／翻攝自Threads／lufuling）

為此，貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人紛紛表示「加油」、「相信你會值得更好的」、「希望妳遇到更多溫暖，被善良以待」，寫下鼓勵的留言關心她。