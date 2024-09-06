T-ara芝妍又爆婚變「YT暫停更新」　老公「酒喝到6點」正妹陪席被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星T-ara芝妍（前譯：智妍）於2022年12月嫁給棒球員黃載均，兩人婚後不時會透過頻道放閃，感情甜蜜蜜。怎料，這段2年不到的童話婚姻6月一度爆出婚變，她透過公司否認消息，但夫妻倆後來一改放閃風格，她很少在IG更新與老公的照片，6日又爆出老公黃載均在外喝酒喝到清晨6點的照片，再度爆出婚變。

▲T-ara芝妍與老公的合照停留在3月。（圖／翻攝自芝妍IG）



芝妍最後更新老公的放閃照停留在3月，怎料，她6月就被爆出婚變，「最強棒球教練」李光吉突在直播裡提到「你知道黃載均離婚了嗎」，他誤以為當時已經進廣告，沒想到整段播出，震撼整個體育界與娛樂圈，李光吉後來針對這段直播道歉，同時改口表示沒搞清楚狀況，很抱歉造成夫妻倆困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芝妍老公被拍到在外喝酒喝到6點，席間還有女生，再次爆出婚變。（圖／翻攝韓網）



沒想到，婚變消息才相隔3個月，芝妍老公黃載均最近又被貼出在首爾江南的居酒屋與朋友共飲到清晨6點，席間也有女性在場，照片很快就擴散在韓網，引起熱烈討論。由於黃載均處於賽季，也有球迷質疑他私生活應該更加強自我控管，他在外待到凌晨再度傳出婚變。

▲T-ara芝妍的YouTube目前暫停更新。（圖／翻攝自芝妍IG）



針對該張照片，芝妍方面並未回應，好友代為發言表示還沒詢問過本人。不過，芝妍自爆出婚變後，YouTube頻道影片停在6月，她曾對外發聲由於太多惡評攻擊，導致她難以再更新影片。至於婚變消息，她6月時已經透過公司發生「不是事實」，沒想到隔了3個月又爆婚變，由於她不再貼出與老公的同框合照，也遭到外界質疑「為何不更新夫妻倆的近況」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。