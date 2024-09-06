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歐陽靖「祖籍≠身分認同」！　被誤認外國人笑了：我媽沒交洋人男友

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖最近在社群發文，分享有關身分認同故事，她表示祖籍≠身分認同，因為她認為，血緣與身分認同在亞洲較為嚴重。她指出，自己會想了解祖籍地的文化與歷史，但身分認同則是在孕育她成長的地方，也就是台灣。此外，歐陽靖透露以前常被誤認成外國人，為此，她幽默表示：「艾珍姊沒有交洋人男朋友啦！」

▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖透露，以前常被誤認為外國人，由於皮膚白皙、五官深邃，經常引起旁人的疑惑。她回憶有次在台南搭計程車，司機問她是否是「安平人」，因為「安平有很多荷蘭混血」，讓她第一次聽到這樣的說法。她表示，自己的外貌常被誤解，甚至有同學問她：「妳有認真問過妳媽媽嗎？」她則幽默回應：「我媽沒有交洋人男朋友啦！」 

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▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖發文透露以前常被問是哪裡人。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖回憶小時候填身分資料時，必須填祖籍，無法選擇「台灣」，即使三代都是台灣人，也得填「福建」。她曾向老師詢問原因，老師回應這和遺傳病調查有關。歐陽靖認為這樣的做法不夠精準，以前在健康檢查時發現還要填「父系」與「母系」的祖籍，讓她十分困惑，並提到自己祖籍填香港，但父親早逝，反而是母系那邊的外婆外貌更像外國人。

【歐陽靖臉書全文】

我以前常常被問：「妳是哪裡人？」
因為以前皮膚很白輪廓又深，所以常被誤會。
有一次來台南玩的時候搭計程車，司機聽到我要去安平就問我：「妳是安平人嗎？」
我：「我不是耶，我台北人。」
司機：「喔，因為妳長得像外國人，因為安平有很多以前是荷蘭混血的，像席曼寧那種⋯」
那時是我第一次聽到這種說法。
後來常到台南找朋友玩，還發覺南部真的有很多老人⋯五官完全就是一個白種人阿公，但說的是台語！
每次我說自己沒混血都會被追問，最好笑的是以前有同學問我：「妳有認真問過妳媽媽嗎？」
啊～艾珍姊沒有交洋人男朋友啦！????
然後對方就會接著問：「妳的祖籍在哪裡？」
好的，談到『祖籍』就是前陣子身分認同的爭議事件了⋯
在我小時候，學校填身分資料都規定要填祖籍，不能填『台灣』，就算三代都是台灣人，也要填『福建』，除非你是原住民要註明。
我問老師：「我明明是在台灣出生長大的，問什麼不能填台灣？」
老師說：「那跟遺傳病調查有關。」
後來長大去做診所全身健康檢查，發覺居然要填『父系』跟『母系』分別的祖籍，所以可能真的是這樣吧？？但不驗DNA也太不精準了吧？
反正我祖籍都填香港（父親），但爸爸很早就過世了，我也不會講廣東話，反而母系那邊是我外婆長得像外國人，據說她以前都被中國同鄉叫『俄國婆子』。
我會四川話（嚴格來說是重慶話），有一次陪前夫去重慶工作時，當地人問我哪裡人？我說：「台灣人。」
對方：「台灣人怎麼懂重慶話？」
我：「學啊～馬雲英文這麼好也不是美國人啊～」
（對常去中國工作的人來說，會當地方言真的很重要，至少吵架跟殺價時很好用⋯????）
・・・
祖籍 ≠ 身分認同
『血緣在哪裡就是哪裡人』這種想法似乎在亞洲地區比較嚴重？
血緣可以是一個浪漫的東西，就因為有著這層關係，我會想要去了解我祖籍地的文化、歷史，還有長輩當初來台灣的故事。
對異國混血兒而言，甚至多了一個動力去多學一種語言，我以後會教新醬說日文，除非他完全沒興趣就不勉強。
但就算我們祖宗十八代來自N個地區、會說20種語言⋯我的身分認同還是在自己出生、孕育我成長的地方。
正在進行移民手續的朋友問過我：「妳未來會想移民嗎？如果有錢的話。」
我不想，我不想花錢花時間在這上面，如果我有移民的預算，為什麼不拿來出國long stay或陪小孩留學就好？
移民也是換個地方定居，但火星射手座的我最喜歡局無定所了～
台灣除了天氣太濕熱、交通不好，還有什麼不好？？我想把人生的『基地』建立在一個隨時能吃到肉燥飯跟虱目魚皮湯的地方。
・・・
新醬：「MrBeast是美國人，他會說English～Gangnam Style是韓國人～」
我問新醬：「新醬是台灣人對不對？」
新醬：「不是啊！」
我：「啊？那你是哪裡人？」
新醬：「我是台南人啊，安平Boy！」
（是阿嬤教他『An-pîng Boy』這個稱呼的⋯????）
安平也是台灣啦！
・・・
生病了一個多月，現在靠類固醇治療氣喘，還是會狂咳、有氣無力⋯
（氣喘沒有傳染性大家看到我不用閃～但可能不太適合攀談～????）
今天去吃了好久沒吃的魚皮湯 + 肉燥飯，只有一個字：療癒。

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