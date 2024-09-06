AV男優野戰被揭「共同創傷」！片場內幕太真實：一直被滴到

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，已累積多年的拍攝資歷。她5日便在社群網站分享「華語AV冷知識」，包括演員大量流汗都是來真的、以及男優拍野外戲的共同創傷。

▲吳夢夢分享華語AV冷知識。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢在Threads表示，片場為了收音，一般都會關掉冷、暖氣，「所以那些大汗淋漓都是真的。」而這個狀況對女優來說會比較辛苦，尤其是在夏天時，「一直被汗滴到，要一直被補妝。」

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▲吳夢夢拍攝AV多年。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



對男優而言，吳夢夢坦言「在寒流時要求小老弟站起來，反而是比較困難的」，訪問過幾位男優後，她才發現這些人都有「寒流拍野外戲的共同創傷」。

吳夢夢透露男優冬天拍攝野戰戲的時候，常自我喊話「快站起來啊我想下班阿」，但幕後10多位工作人員盯著看的同時也有一樣想法，「我們也想下班。」

吳夢夢Threads全文：

華語AV冷知識

片場為了收音 一般都會關冷、暖氣

所以那些大汗淋漓都是真的

對女U來說一般都是夏天比較辛苦

一直被汗滴到 要一直被補妝

對男U來說

在寒流時要求小老弟站起來

反而是比較困難的

訪過幾個男U都有著 在冬天寒流來

拍野外戲的共同創傷

男U們：快站起來啊我想下班阿

幕後人員10幾位：（盯著）（我們也想下班）