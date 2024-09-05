泰國BL劇名導Aof「亞洲影視內容大獎」4連霸最佳LGBTQ

記者許逸群／台北報導

2024年「亞洲影視內容大獎」今（5日）首次在台灣舉行頒獎典禮，共計提名來自亞洲13個國家的140多個節目，展示了亞洲區域內多平台的優質影視內容。其中熱門獎項「亞洲最佳LGBTQ+節目」每年都吸引腐劇粉關注，而本屆是由泰劇《不曾遺忘的暮色》（Last Twilight）奪下獎項。

▲▼《不曾遺忘的暮色》奪下「最佳LGBTQ+節目」。（圖／記者許逸群攝）

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獎項「亞洲最佳LGBTQ+節目」（Best LGBTQ+ Programme Made in Asia）本屆入圍的節目包括台灣的男同志實境戀愛節目《男生男生配》，以及泰劇《泰版櫻桃魔法》、《不曾遺忘的暮色》、《Only Friends》以及《Shadow》。從名單中可見，除了台灣的《男生男生配》，其餘入圍作品都來自泰國。

▲泰國名導Aof執導的《不曾遺忘的暮色》。（圖／翻攝自IG）

《不曾遺忘的暮色》是由《只是朋友啊朋友》的導演Aof（Noppharnach Chaiyahwimhon）指導，Sea與Jimmy領銜主演的泰國同志愛情劇。值得一提的是，Aof參與監製或執導的BL劇集，幾乎每部都爆紅，最具國際知名度的是《只因我們天生一對》（2gether）。

▲泰劇《不曾遺忘的暮色》團隊出席「亞洲影視內容大獎」。（圖／記者許逸群攝）

現年43歲的Aof是GMMTV旗下的王牌導演，同時擔任過製作人、編劇。他自2021年起，已經連續3年勇奪「亞洲最佳LGBTQ+節目」，依序是《千星傳說》、《Bad Buddy》、《Moonlight Chicken》等，而今年再憑描述視障者與看護愛情的《不曾遺忘的暮色》奪獎，創下4連霸紀錄！