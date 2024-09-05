ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

串流收視週榜／《凌晨兩點灰姑娘》財閥小兒子愛上我！5熱劇看點一次Get

記者陳芊秀／綜合報導

9月邁入開學季，新劇、新節目也接棒上檔。而愛情劇開始流行姐弟戀，韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》、日劇《青島君很壞》、《西園寺小姐不做家事》都是姐弟戀。楊謹華、Ella主演的台劇《今夜一起為愛鼓掌》挑戰性治療劇情，《ETtoday》為大家介紹5部作品收視發威中。

friDay影音／《凌晨兩點的灰姑娘》

▲▼friDay影音收視週榜（8/26-9/1）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（8/26-9/1）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《凌晨兩點的灰姑娘》改編自同名漫畫，描述職場默默發展中的姐弟戀，然而男主角竟是財閥家的小兒子，女主角收錢答應分手，卻被年下的他深情糾纏。該劇由申鉉彬搭檔文相敏，兩人戲外相差13歲，文相敏190公分高挑身材加上深情演出，秒殺不少哥哥姐姐觀眾，播出第2週收視排行來到平台第2名。

▲▼《凌晨兩點的灰姑娘》上演財閥家兒子情纏年長女友。（圖／friDay影音提供）

▲《凌晨兩點的灰姑娘》上演財閥家兒子情纏年長女友。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《聽海湧》爆淚完結

▲▼Hami Video收視週榜（8/26-9/1）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（8/26-9/1）。（圖／Hami Video提供）

《聽海湧》被封為台劇新天花板，全劇5集已於8月31日播畢。該劇以二戰為時代背景，描述80年前臺灣青年參與戰爭的心酸苦痛，完結篇令無數劇迷爆哭，也在串流平台穩居收視第3。

iQIYI／檀健次《四方館》登冠

▲▼iQIYI收視週榜（8/26-9/1）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（8/26-9/1）。（圖／iQIYI提供）

大陸男星檀健次憑《軍師聯盟》、《獵罪圖鑑》、《長相思》人氣大漲。他主演的新劇《四方館》也衝上平台第一，劇集改編自原著《西遊八十一案：西域列王紀》，描述在「四方館」任職的男主角「元莫」，看似廢柴，其實是破解案件的奇才，屬於輕喜劇懸疑類型。

▲▼檀健次《四方館》登冠。（圖／翻攝自臉書）

▲檀健次《四方館》屬於探案類輕喜劇。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《青島君很壞》年齡差9歲

▲▼KKTV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／KKTV提供）

《青島君》改編自吉井ユウ的少女漫畫，描述公司總務部的OL「葛木雪乃」，35歲仍是單身，並且已經放棄婚活，此時邂逅公司資訊部的26歲新人「青島瑞樹」，兩人最初約好假扮情侶，不知不覺男方卻先淪陷。兩人戲裡上演相差9歲的姐弟戀，面對重重觀念差異而展開交往，儘管遇奧運停播，恢復播出後人氣逐漸爬升。

▲▼《青島君很壞》男女主角戲裡年齡差9歲。（圖／翻攝自X）

▲《青島君很壞》男女主角戲裡年齡差9歲。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《長樂曲》先婚後愛

▲▼LINE TV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／LINE TV提供）

古裝陸劇《長樂曲》改編自小說《長安銅雀鳴》，由丁禹兮搭檔鄧恩熙主演，描述大閣領白無常「沈渡」奉旨成婚，迎娶顏家女兒，沒想到女兒落跑，結果由庶出「顏六娘」出嫁，兩人婚後針鋒相對，一文一武聯手追查奇案，過程中萌生真愛。目前劇集已經播了一半，評價也陸續上升中，在LINE TV平台收視第4名，後勢看漲。

MyVideo／台劇《今夜一起為愛鼓掌》

▲▼MyVideo收視週榜（8/26-9/1）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（8/26-9/1）。（圖／MyVideo提供）

《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella 陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，罕見以性治療為主題，楊謹華扮演持有護理、心理雙證照的性治療師，為許多個案進行治療，Ella與楊祐寧飾演性生活不協調的夫妻，劇中上演眾多挑戰尺度的畫面，大膽題材在台劇相當新鮮，一上線就登上平台第一。

▲▼friDay影音收視週榜（8/26-9/1）。（圖／MyVideo提供）

▲台劇《今夜一起為愛鼓掌》開播就登冠軍。（圖／MyVideo提供）

▲▼friDay影音收視週榜（8/26-9/1）。（圖／friDay影音提供）

▲古裝陸劇《長樂曲》是先婚後愛的故事。（圖／MyVideo提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

iQIYI, KKTV, friDay影音, LINE TV, 愛奇藝, MyVideo, Hami Video

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 56歲美魔女歌手出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩
  2. 楊祐寧襯衫領口沾口紅印「親密接觸美魔女」　老婆Ella一看怒了！
  3. 江蕙國慶復出開唱「遭網友狂酸」　好友方文琳心疼發聲了！
  4. 李珠珢被吉祥物「抓頭猛晃」挨轟霸凌！台粉出征抗議　起亞虎態度變了
  5. 串流收視週榜／《凌晨兩點灰姑娘》財閥小兒子愛上我！5熱劇看點
  6. AKIRA坦承錄節目哭了　志玲姐姐的心聲他也溫柔告白
  7. 子瑜solo走性感風！「洋裝胸前U型」超犯規　霸氣宣布：捐出版權費
  8. 訪問到一半…宋芸樺聽他真情告白「哽咽淚崩」　預告2天後飛離台灣
  9. 國民老公當兵去！「新加坡許光漢」倒數來台會影迷　期待吃美食
  10. 丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366