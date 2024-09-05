記者陳芊秀／綜合報導

9月邁入開學季，新劇、新節目也接棒上檔。而愛情劇開始流行姐弟戀，韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》、日劇《青島君很壞》、《西園寺小姐不做家事》都是姐弟戀。楊謹華、Ella主演的台劇《今夜一起為愛鼓掌》挑戰性治療劇情，《ETtoday》為大家介紹5部作品收視發威中。

friDay影音／《凌晨兩點的灰姑娘》

▲friDay影音收視週榜（8/26-9/1）。（圖／friDay影音提供）

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《凌晨兩點的灰姑娘》改編自同名漫畫，描述職場默默發展中的姐弟戀，然而男主角竟是財閥家的小兒子，女主角收錢答應分手，卻被年下的他深情糾纏。該劇由申鉉彬搭檔文相敏，兩人戲外相差13歲，文相敏190公分高挑身材加上深情演出，秒殺不少哥哥姐姐觀眾，播出第2週收視排行來到平台第2名。

▲《凌晨兩點的灰姑娘》上演財閥家兒子情纏年長女友。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《聽海湧》爆淚完結

▲Hami Video收視週榜（8/26-9/1）。（圖／Hami Video提供）

《聽海湧》被封為台劇新天花板，全劇5集已於8月31日播畢。該劇以二戰為時代背景，描述80年前臺灣青年參與戰爭的心酸苦痛，完結篇令無數劇迷爆哭，也在串流平台穩居收視第3。

iQIYI／檀健次《四方館》登冠

▲iQIYI收視週榜（8/26-9/1）。（圖／iQIYI提供）

大陸男星檀健次憑《軍師聯盟》、《獵罪圖鑑》、《長相思》人氣大漲。他主演的新劇《四方館》也衝上平台第一，劇集改編自原著《西遊八十一案：西域列王紀》，描述在「四方館」任職的男主角「元莫」，看似廢柴，其實是破解案件的奇才，屬於輕喜劇懸疑類型。

▲檀健次《四方館》屬於探案類輕喜劇。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《青島君很壞》年齡差9歲

▲KKTV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／KKTV提供）

《青島君》改編自吉井ユウ的少女漫畫，描述公司總務部的OL「葛木雪乃」，35歲仍是單身，並且已經放棄婚活，此時邂逅公司資訊部的26歲新人「青島瑞樹」，兩人最初約好假扮情侶，不知不覺男方卻先淪陷。兩人戲裡上演相差9歲的姐弟戀，面對重重觀念差異而展開交往，儘管遇奧運停播，恢復播出後人氣逐漸爬升。

▲《青島君很壞》男女主角戲裡年齡差9歲。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《長樂曲》先婚後愛

▲LINE TV收視週榜（8/26-9/1）。（圖／LINE TV提供）

古裝陸劇《長樂曲》改編自小說《長安銅雀鳴》，由丁禹兮搭檔鄧恩熙主演，描述大閣領白無常「沈渡」奉旨成婚，迎娶顏家女兒，沒想到女兒落跑，結果由庶出「顏六娘」出嫁，兩人婚後針鋒相對，一文一武聯手追查奇案，過程中萌生真愛。目前劇集已經播了一半，評價也陸續上升中，在LINE TV平台收視第4名，後勢看漲。

MyVideo／台劇《今夜一起為愛鼓掌》

▲MyVideo收視週榜（8/26-9/1）。（圖／MyVideo提供）

《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella 陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，罕見以性治療為主題，楊謹華扮演持有護理、心理雙證照的性治療師，為許多個案進行治療，Ella與楊祐寧飾演性生活不協調的夫妻，劇中上演眾多挑戰尺度的畫面，大膽題材在台劇相當新鮮，一上線就登上平台第一。

▲台劇《今夜一起為愛鼓掌》開播就登冠軍。（圖／MyVideo提供）

▲古裝陸劇《長樂曲》是先婚後愛的故事。（圖／MyVideo提供）