國民老公當兵去！「新加坡許光漢」倒數來台會影迷　期待吃美食

記者蕭采薇／台北報導

時隔18年，電影《小孩不笨3》即將與觀眾見面，電影中飾演帥氣數學老師的容啟航，被網友號稱是「新加坡許光漢」，5日更正式公布將與導演在9月16日來台見影迷。容啟航表示，非常期待台灣的美食跟小吃，也希望有機會可以跟熱情的大家見面。

▲「新加坡許光漢」容啟航出演數學老師。（圖／華映娛樂提供）

除了精彩的虎媽招數大對決，電影裡佔比舉足輕重的的童星演員更是經過全球大海選，歷經層層關卡的考驗，最後才由梁志強導演欽點脫穎而出。四個可愛又專業的童星演員周俞辰、江松恆、吳委恩以及黃智揚都是一時之選，其中12歲的周俞辰經常扮演重量級男星的童年角色，包括頂流偶像王一博、任嘉倫、劉學義等。

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容啟航飾演帥氣溫暖的數學老師，這也是他第四次與梁志強導演合作，容啟航透露：「我在唸小學時就看過梁導執導的《小孩不笨》電影，當時小小年紀還看哭了，我真的是那個看《小孩不笨》長大的小孩！」

▲《小孩不笨3》四童星通過層層關卡脫穎而出，（左起）江松恒、周俞辰、吳委恩、黃智揚。（圖／華映娛樂提供）

容啟航激動表示：「開拍前的某個凌晨兩點鐘，梁導打給我邀約參演《小孩不笨3》，為了這個演出，還把本來預計的米蘭時尚行程取消了」儘管犧牲很大，但他認為絕對值得。完全投入的他，開拍前還自己約了幾個中小學老師當面聊天請益，為的是希望能更深入瞭解老師的職務與心情。

▲童星周俞辰在電影《小孩不笨3》有精湛演出。（圖／華映娛樂提供）

電影《小孩不笨3》描繪出學校師長，一直到學生及父母的生動群像，胡靜飾演的媽媽為了讓兒子梓豪考上名校，提升孩子成績無所不用其極，不僅使出「陪吃陪喝陪讀陪睡」的終極招數，不惜高壓採用先背字典再接著背誦英文小說「花樣」的方式讓梓豪學英語，更高壓下令要兒子，希望他把班上的學霸Jayden作為最大競爭目標，《小孩不笨3》9月20日正式上映。