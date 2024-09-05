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「馬拉松女神」親姊是雷艾美！舊傷復發放棄巴黎奧運　還原過程：沒法糾結

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到的是職業跑者台灣田徑選手雷理莎，擁有法日混血亮眼外表的她也被譽為馬拉松女神，姊姊是知名女星雷艾美。雷理莎近年積極備戰爭取2024巴黎奧運門票，在爭取巴黎奧運資格賽的大邱馬拉松中，無奈因舊傷復發，椎弓解離導致椎弓滑脫壓迫到神經，不得不棄賽讓她無緣角逐奧運。

▲▼ 雷理莎(右)擔任《誰來晚餐15》拜訪視障爸爸家庭。（圖／公視提供）

▲ 雷理莎（右）擔任《誰來晚餐15》拜訪視障爸爸家庭。（圖／公視提供）

在餐桌上聊起這段經歷，雷理莎表示其實在比賽中決定停下腳步的那一刻，心情並沒有太糾結，她表示：「因為當下我沒辦法糾結，因為如果是肌肉怎麼樣，也許還可以硬撐，但是我那是神經問題；這是我選拔奧運的最後一場，我要給自己交代，但是被迫不行。」

雖然結果也令眾人替雷理莎相當惋惜，但雷理莎自己卻抱持著相當正面的想法，她在節目中與受訪家庭分享自己很喜歡的一句話『既然都跌倒了，你就在地上看看有沒有什麼寶藏可以去撿』，她表示：「也許我需要這些養分，才有辦法有足夠的條件，去達到我想去的地方；如果我沒有經過這些失敗，沒有學到這個東西，也許我到不了這裡。」

▲▼ 雷理莎(右)擔任《誰來晚餐15》拜訪視障爸爸家庭。（圖／公視提供）

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▲雷理莎分享錯失角逐巴黎奧運門票經歷。（圖／公視提供）

雷理莎育有8歲兒子Eddie，但她坦言兒子其實沒有太喜歡跑步，小孩要能培養自己的興趣是一件很重要的事，並不會堅持他走跟自己一樣的道路。提到自己的育兒觀念，雷理莎認為只要孩子想做什麼，最好都能讓他去嘗試看看。

但萬一碰到孩子三分鐘熱度時，雷理莎也有一套跟孩子溝通的辦法：「假如小朋友自己說想放棄、不想做了，這時可以就跟他說好，沒問題你可以放棄，但是你要選在你的好日子放棄，不可以選在你狀態不好時候放棄，因為這樣代表你放棄的，是你不知道這件事情是不是你想要的。」聽到這一套親子溝通法，受訪家庭開心直呼真的是受益良多！

▲▼ 雷理莎(右)擔任《誰來晚餐15》拜訪視障爸爸家庭。（圖／公視提供）

▲雷理莎分享一套親子溝通法讓受訪家庭直呼受益良多。（圖／公視提供）

 

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雷艾美, 雷理莎, 巴黎奧運, 誰來晚餐

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