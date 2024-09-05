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太陽演唱會合體GD、大聲幕後照曝光！曬超有愛抱抱照告白：我的愛

文／妞新聞

〈只看著我〉、〈Wedding dress〉、〈1AM（凌晨一點）〉、〈眼、鼻、嘴〉南韓天團BIGBANG成員「太陽（董詠培）」的世界巡迴演唱會正式啟動啦！首站首爾場在8月31日、9月1日開跑，2場門票開賣5秒內即秒殺，現場湧入好幾萬「V.I.P（粉絲名）」共襄盛舉，其中還包括這位好久不見的國際巨星。

BIGBANG太陽首爾開唱

大聲當嘉賓、GD義氣上台

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▲GD現身太陽演唱會。（圖／X@czzn00

頭戴棒球帽外加頭巾，只露出半張臉，用雙手拿著手機狂拍、猛錄，似乎不想錯過台上主角太陽的一舉一動，沒錯！這位真愛粉就是BIGBANG的隊長「G-DRAGON（權志龍）」，在台下看演唱會的即時動態全被粉絲拍到，這時候他還不知道後續即將捲入的大事。

▲大聲、GD、太陽。（圖／X@stephmomo、@ekdzkscl）

太陽首爾場演唱會第二天再度邀請隊友大聲擔綱演出嘉賓，沒想到在唱第二首經典神曲〈WE LIKE 2 PARTY〉的舞台時，GD居然臨時驚喜登場，兩人還可愛地把他拉到舞台中央一起演出，歷史級的合體畫面讓大批粉絲當下淚崩，接著還留下來一起演唱合作曲〈GOOD BOY〉，飯拍流出馬上引起暴動，粉絲紛紛爆哭表示：「我的人生天團終於重聚」、「哭著看完！」、「活久見！！！」。

台下幕後同框照狂曬

GD真愛告白：我的愛

▲太陽IG曬出首爾演唱會幕後照。（圖／IG@__youngbae__）

▲GD限動轉發太陽PO文。（圖／IG@xxxibgdrgn，下同）

除了當日主角太陽在個人IG貼文曬出3人合體照，GD當晚的限時動態也連3更新，先是上傳在台下與太陽以及大聲的合體自拍影片，3人親密勾肩、笑得超燦爛，接著還有跟大聲在台下的多張組圖，疑似是在彩排時等待中拍攝的幕後花絮照，兩個人都露出搞怪表情，看起來心情超好。

最後一則則是「GD＋太陽竹馬LINE」的台上演出側拍照，圖中捕捉到GD霸氣從後面抱住太陽的瞬間，前方的太陽一臉幸福笑容，不只畫面超有愛，GD還特別TAG竹馬隊友的IG帳號配文標註：「我的愛」，外加大大的一顆愛心，被告白的本尊也馬上轉PO寫下：「Love u more」，超有愛的互動再度讓V.I.P感動鼻酸，紛紛敲碗BIGBANG的合體演唱會！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

BIGBANG太陽演唱會「超鬧應援手燈名稱」全網笑歪！本尊發起二度投票網：有聲音

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Niusnews妞新聞, BIGBANG, GD, 太陽, 大聲

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