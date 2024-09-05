愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

記者田暐瑋／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）神隱4年後無預警證實懷孕生子，4日卻罕見動怒發文，痛批前友人亂爆料的行為是在「賣友求榮」，貼文曝光後，部分網友留言標註女星小甜甜的社群帳號，小甜甜發布聲明澄清後卻又刪文。有網友發現愷樂的IG已經退追小甜甜和謝忻2昔日好友，反而還繼續追蹤羅志祥。

▲小甜甜和愷樂曾是閨蜜。（圖／翻攝自愷樂IG）



愷樂4日動怒「前友人」捏造假消息，「賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改。大概率會對號入座跳出來大炒一波新聞求熱度。」網友因而將茅頭指向小甜甜，事後小甜甜急忙發聲明，強調若非事件當事人絕不插手，更拜託大家，不是當事者的人都沒有資格為誰說明及回應任何事情，只是這篇文章隨後就被刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，愷樂的社交媒體追蹤名單也成為關注的焦點，有網友發現她取消追蹤幾位的演藝圈朋友，包括昔日閨蜜小甜甜和謝忻，而曾鬧出桃色風波的前老闆羅志祥仍然在她的追蹤名單之中，對於愷樂已生子當媽，羅志祥經紀人只回應：「我不知道欸，現在在開會，等下問他。」

▲愷樂追蹤清單不見小甜甜和謝忻，但仍留著羅志祥。（圖／翻攝自愷樂IG）



事實上，小甜甜與愷樂曾是閨蜜，據《鏡週刊》報導，友情於2020年出現裂痕，原因傳是愷樂2021年6月低調與上海醫師男友結婚，當時僅邀請了小甜甜參加喜宴，還貼心準備了機票和飯店住宿，但婚禮消息意外曝光，這一事件被認為是兩人關係破裂的導火線。小甜甜經紀人之後駁斥消息，堅稱小甜甜從未對外透露過有關愷樂的私事或對她進行批評，儘管經紀人澄清，但兩人從此之後再無互動，真相也引發外界諸多揣測。

▲小甜甜和愷樂曾是閨蜜。（圖／翻攝自小甜甜臉書）