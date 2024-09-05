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年度洗腦神曲《愛的視線》　陳柏霖配唱竟被要求「不要唱太好」

記者蕭采薇／台北報導

電影《鬼才之道》，從超過八百件作品中脫穎而出，入圍「史特拉斯堡歐洲奇幻影展」，海外版圖再擴張即將前往法國。電影好評聲量高達 9.3 分，話題熱度不減反一週比一週更盛，還有影迷自發包場，揪團做K歌場，準備在戲院內大唱由王若琳演唱的主題曲《鬼才出道》，以及近期備受傳唱的煩躁神曲《愛的視線》。

▲《鬼才之道》陳柏霖被要求不能唱太好。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》陳柏霖飾演生前沒有紅的偶像歌手Makoto。（圖／牽猴子提供）

由陳柏霖飾演的角色Makoto所演唱曲風復古的《愛的視線》，在網上掀起cover風潮。創作人盧律銘分享直到進錄音室的那一刻都還是覺得很荒謬，「Makoto不是唱將型，有時候也會跟柏霖說你這邊不要唱那麼好。」陳柏霖則笑說還是有稍微練習，而自己的歌唱指導其實是導演徐漢強，「漢強以前參加過合唱團，所以有跟他學了一下。」

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▲《鬼才之道》陳柏霖被要求不能唱太好。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》陳柏霖被要求不能唱太好。（圖／牽猴子提供）

而電影尾段讓許多觀眾流下淚水，最能代表王淨飾演的同學一角的一段柔情配樂中出現的口哨聲也是意外驚喜，林孝親說道：「我們發現負責木吉他演奏的老師在練習時會吹口哨，就想說讓他自彈自吹，有時候音準高一點或低一點反而讓音樂更自然、更有人味，也更符合《鬼才之道》的調性。」

▲《鬼才之道》陳柏霖被要求不能唱太好。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》王淨在片中心境脆弱、不自信猶如憂憂的形象獲眾多影迷共鳴。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事從「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？《鬼才之道》全台熱映中。

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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