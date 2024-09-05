走過破產風波！香港「鬼王」彭發首度來台拍片　演員避邪小物隨身帶

記者蕭采薇／台北報導

香港知名鬼片導演、李心潔小叔「鬼王」彭發走過破產風波，來台拍攝靈異驚悚電影《宿》，本片集結金馬獎女配角方志友與《角頭》系列億萬男星施名帥、古斌、林道禹以及新生代演員黃聖球、許莉廷、邱以太、陳泰河等演員，共同打造全新類型的飯店恐怖電影。

▲《宿》香港「鬼王」導演彭發（左）首度來台拍片。（圖／網銀國際影視提供）

以《見鬼》系列電影奠定華語鬼片大師地位的導演彭發，首次來台執導電影，他表示第一次來台灣工作與生活相當新奇，台灣的劇組團隊更是有「好萊塢等級」的精細作業制度，讓他印象非常深刻。



曾在《本日公休》飾演兄妹的施名帥與方志友，再度於《宿》合體，同樣懼怕鬼片的兩人，將有前所未有的演出。方志友表示自己將演出外景主持人，在收到劇本後只敢在白天看，更在第一次看到特效化妝後的自己立刻嚇哭，拍攝前還特別拜祖先與求神明保佑，現場若害怕要呼喊「哥哥」施名帥「幫我降低害怕程度！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《宿》金馬女配方志友（右二）與億萬票房男星施名帥（右一）再度合體。（圖／網銀國際影視提供）

而施名帥則笑稱這些角色想像空間很大、難度很高，相當期待方志友會如何詮釋。甫宣布結婚的他近日憑藉《角頭─大橋頭》成為新一代億萬男星，會接下《宿》的飯店經理角色，除了劇本別於以往鬼片，另一原因是可以跟彭發導演合作，所以很勇敢地接受挑戰，但拍攝時的護身符、回家後的薰鼠尾草跟聖木除障香都已經準備好。



與黃聖球一同入住飯店、飾演高中同學們的許莉廷、邱以太、陳泰河都是從小被導演《見鬼》系列嚇大的，幾人對於出演鬼片都興致高昂，陳泰河還先從導演那取得保證，鬼片拍攝現場其實有趣又好笑、完全不可怕。四位新星演員在事前的動作訓練時就培養出良好的默契與情誼，面對高難度的要求，許莉廷還肩負下腰倒立等艱難挑戰，刻苦練習下不禁說：「這可能是我跟牆壁最熟的一陣子！」

▲《宿》揭幕飯店內部對於「出事過房間」不為人知的特殊處理方式。（圖／網銀國際影視提供）



《宿》講述一對鴛鴦綁匪、忍受家暴的外景主持人、四個畢旅的高中生在雨夜入住一間神祕的飯店，卻不知道當敲響房門的那瞬間，他們喚醒了比鬼更加邪惡的存在。該片預計9月殺青，2025年在台灣及海外市場上映。