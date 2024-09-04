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夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

夏天倫（左）和夏黃廉盈（右）12年婚姻破滅後，近來在檯面上鬧得相當難看。（翻攝自夏黃廉盈IG）

圖文／鏡週刊

夏黃廉盈和「夜店大亨」夏天倫2021年5月結束12年婚姻，兩人營造多年的上流社會神仙眷侶形象破滅，讓眾多粉絲傻眼。夏天倫在社群網站上揭露，當年離婚主因是夏黃廉盈超過一百天都不回家，讓孩子很受傷，甚至不歸還女兒的紅包錢；這次選擇公開撕破臉，是因為夏黃廉盈帶女兒去買東西，竟然要女兒還她錢，女兒回到家後央求、希望將紅包錢要回來，讓夏天倫暴怒、理智線斷裂，公開前妻諸多離譜行徑。

夏天倫指控夏黃廉盈偷走小孩的280萬元紅包錢。（翻攝自夏天倫Threads）

▲夏天倫指控夏黃廉盈偷走小孩的280萬元紅包錢。（翻攝自夏天倫Threads）

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本刊循線找上夏天倫，詢問相關細節，他僅透露自己目前還在幫女兒跟夏黃廉盈談判。據悉，除了向夏黃廉盈討回女兒的紅包錢280萬元、並公開道歉；夏黃廉盈還得負擔孩子一半學費、約120萬元，以及移除所有自媒體中冠上的前夫姓氏「夏」、沒換掉前所有社群必須暫時關版，而且不在版面上秀出任何夏家人的照片，未來要見小孩必須1個月前安排等。

【前夫開撕偽名媛】夜店大亨尪痛揭離婚真相　夏黃廉盈離譜行徑全公開

▲夏天倫在社群上秀出和夏黃廉盈的離婚協議書。（翻攝自夏天倫Threads）

「女兒已經要求了多次，妳（夏黃廉盈）不理，我們夏家過著很有規律的生活，不能再突然沒事就闖進我們的生活要小孩，需在1個月前就先安排好陪孩子的時間。」夏天倫公開說道。

夏天倫和夏黃廉盈離婚3年後，掀出女方劈腿、偷錢等黑料。（翻攝自夏天倫Threads）

▲夏天倫和夏黃廉盈離婚3年後，掀出女方劈腿、偷錢等黑料。（翻攝自夏天倫Threads）

只是夏天倫透露，第一次的談判宣告失敗，因為夏黃廉盈只願償還女兒1/4的紅包錢；不僅如此，夏天倫還在跟女兒協調是不是要針對侵占、偷竊報警處理，若沒談判好應該就會直接上警局報案；上週五（8月30日）晚間，他也首度開直播，跟網友們敘述離婚前後的心路歷程。

夏天倫不斷在社群上大酸前妻夏黃廉盈。（翻攝自夏天倫Threads）

▲夏天倫不斷在社群上大酸前妻夏黃廉盈。（翻攝自夏天倫Threads）


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