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19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

記者蔡琛儀／台北報導

韓劇《于氏王后》揭密南韓歷史唯一嫁二夫的王后，孤軍奮戰守護宮廷的故事，該劇打著19禁動作古裝劇名號，首播四大看點除了有全鐘瑞與高句麗王池昌旭的唯美床戲外，還有衣不蔽體的宮女含著薄荷冰塊，幫君王降溫，以及鄭柔美的女女情慾戲、李洙赫與王妃恩愛後，將她刺死在桌上等激情戲碼。

▲▼《于氏王后》。（圖／Hami Video提供）

▲全鐘瑞與池昌旭鶼鰈情深。（圖／Hami Video提供）

池昌旭在劇中演出英勇善戰的高句麗君王「高男武」，首集三位幾近全裸侍女幫他「療傷」，被全鐘瑞飾演的妻子于熙撞見，夫妻關係看似名存實亡，但其實妻子因無法生子，曾遭眾臣提議廢位，池昌旭更震怒護妻，雖然兩人是被安排聯姻，卻因為興趣與想法接近、彼此欣賞。

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▲▼《于氏王后》。（圖／Hami Video提供）

▲李洙赫在《于氏王后》中有顛覆性的演出。（圖／Hami Video提供）

然而鄭柔美飾演的全鐘瑞親姊，卻也覬覦著王后位置，被吳荷妮飾演的宮中「神女蠱惑，在君王酒杯裡下迷藥，她也吃下迷藥與神女「女女床上交疊」，幻想正與君王激烈纏綿，時長接近2分鐘的激情戲碼，可說是鄭柔美從影20年來最大突破，大尺度裸露酥胸，讓《于氏王后》開播後空降Google熱搜排行榜。

▲▼《于氏王后》。（圖／Hami Video提供）

▲鄭柔美在《于氏王后》中有女女情慾戲。（圖／Hami Video提供）

李洙赫更是顛覆以往撕漫男螢幕形象，殘忍屠殺百姓，他先前在記者會透露原本導演屬意他演別的角色，最後在他以能駕馭「性感反派」的說服下，拿下「高發岐」一角，劇中他不但相當殘暴，一言不合就舉刀，為了奪下王后取得王權，更在與正室背後恩愛之際無預警拿刀刺死，嗜血程度令王后卻步。《于氏王后》在Hami Video熱播中。

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