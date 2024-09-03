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王心凌甜曬自拍意外洩「演唱會歌單」！　10月攻蛋曝真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

「甜蜜天后」王心凌宣布展開「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會，首站將於10月12日和13日在台北小巨蛋揭幕。最近除了開始演唱會內容規劃及排練之外，王心凌昨（2）日更在社群曬出一張自拍照，與歌迷分享準備的心得，同時也意外曝光演唱會的歌單。

▲▼王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

▲王心凌的自拍照意外透露演唱會歌單。（圖／翻攝自Facebook／王心凌Cyndi Wang）

照片中可見到，王心凌穿著一件白色無袖上衣，展現簡約又舒適的風格，她將長髮自然披散在肩上，帶著微微的捲度，對鏡頭露出淡淡的微笑。王心凌手握著一支藍色的筆，桌上還可見到一張疑似演唱會歌單的資料，上面寫著〈Happy Loving〉、〈黏黏黏黏〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby boy〉、〈愛你〉、〈彩虹的微笑〉、〈匿名的安慰〉、〈當你〉，歌單意外的曝光，立即掀起不少歌迷留言討論。

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▲▼王心凌（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲王心凌將於10月登上台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自Facebook／王心凌Cyndi Wang）

王心凌透露，在與演唱會音樂總監老師進行歌單會議後，對方感嘆說道：「同一場巡演，真的變好多喔！」這句話讓王心凌也深有感觸。她表示，自己已經發行了13張專輯，擁有不少膾炙人口的歌曲，要從這麼多首歌中挑選出適合演唱會的曲目，對她來說是非常艱難的決定。

▲▼王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

▲王心凌平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／王心凌Cyndi Wang）

面對這樣的挑戰，王心凌坦言，她希望能夠在演唱會上慢慢地唱出那些她自己想唱的歌，同時也不忘照顧到粉絲們的心聲，將他們想聽的歌曲一一呈現給大家。她希望在這場巡演中，能夠用音樂與粉絲們再次緊密連結，帶給大家一場充滿回憶與感動的音樂之旅。

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王心凌, 演唱會, 歌單

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