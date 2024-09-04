蔣萬安大姐原來是電影監製！　親現身《導演你有病》首映力挺

記者蕭采薇／台北報導

由廣告鬼才導演李幼喬執導的喜劇電影《導演你有病》，由妻子蔣蕙蘭擔任監製，她也是台北市長蔣萬安的大姐。電影首映會上，蔣萬安特別現身力挺，並表示對成果非常期待。主要演員：徐愷、唐從聖、馬力歐、陳幼芳、撒基努、鄭志偉等全員出動，以片中的造型現身，讓首映會充滿爆笑與驚喜。

▲蔣萬安現身《導演你有病》首映會，力挺監製大姐蔣蕙蘭。（圖／記者黃克翔攝）

《導演你有病》首映會上，導演李幼喬也透露當時因為正在新冠疫情中，大家都這麼苦悶，所以寫了一部融合喜劇、驚悚、科幻，又帶有親情元素的劇本。「在台灣疫情大爆發前拍完了，但後製花了兩年多，就是想打造最好的效果和版本。」

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▲《導演你有病》徐愷、唐從聖。（圖／記者黃克翔攝）

而導演的妻子蔣蕙蘭也擔任本片的監製，更透露其實這是兩人第一次共同合作拍電影，被問到有沒有意見不同的時候，監製更爆料：「常常發生！像是剪了好多版本，花了兩年多的時間，最後要求要定剪了，才沒有繼續花更多的錢！」也強調現在完成的最終版本，是讓大家看到很不一樣的笑點和劇情的電影。

▲《導演你有病》邀請多位資深綠葉演員參與演出，馬力歐在其中表現亮眼。（圖／記者黃克翔攝）

《導演你有病》也有非常多的資深綠葉演員參與演出，更在片中十分搶眼，包含唐從聖、馬力歐、陳幼芳、撒基努、鄭志偉…等，都讓人笑到噴飯。其中飾演投資金主的馬力歐更是一大亮點。將拍電影常常遇到口若懸河，但卻十分小氣的投資方，詮釋得唯妙唯肖讓人啼笑皆非。《導演你有病》9月6日全台上映。