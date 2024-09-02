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日本名音樂製作人被爆「偷拍多名VTuber本尊」！還下春藥流出畫面

▲▼ 。（圖／）

▲音樂人「YAB」涉嫌偷拍並轉傳第三方、下藥等不法行為。（翻自Livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本一名專門為多個偶像團體、虛擬主播等進行混音製作的音樂人「YAB」，被爆出偷拍多名虛擬主播本尊，甚至惡意下春藥偷拍，相關影像還被流出，情節令人作嘔且可惡。目前YAB相關事件已在日本網路間被炎上，受害虛擬主播所屬的公司「彩虹社」稍早也發表聲明，表示不排除對加害人採取法律行動。

爆料系Youtuber「コレコレ」近日爆料指出，YAB利用職務之便，偷拍多名虛擬主播的真面目，甚至對受害人下藥，讓受害人服用一款名為「紅蜘蛛」的藥物。コレコレ也指出，這種「紅蜘蛛」藥物是被厚生勞動省認定，對人體具有傷害性。

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此外，爆料中也提到，YAB偷拍的影像似乎外流，甚至有第三方的簡訊對話中，藏著滿滿性暗示的對話，包括「花12800日圓買60分鐘影像，指名看某某人」、「臉給60分、身體給100分」。另外コレコレ還提到，受害者除了虛擬主播本人，另外還有地下偶像、校園歌手等人，而且相信受害者比想像的要更多。

彩虹社於今（2日）早上發出公告回應此事，表示目前已與涉案音樂製作人解除合作關係，並將展開更多調查。目前已先將具有爭議性的影音作品下架，且不排除做進一步法律程序，另外也呼籲民眾勿流傳偷拍影像。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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