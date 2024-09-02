劉書宏喝醉「壁咚調情阿本」！　來回3次路人全看傻

記者張筱涵／綜合報導

藝人阿本近日在節目《小姐不熙娣》中分享了好友劉書宏喝醉後的糗事，有次他們到西門町的KTV唱歌，當他察覺劉書宏快要喝醉時，決定提前離開，沒想到在電梯前竟被劉書宏壁咚，旁邊不只有朋友和路人們在場，還有男友也在，全場都是相當傻眼。

▲劉書宏喝醉，在阿本男友面前想親阿本。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



阿本知道劉書宏喝醉後就會有誇張行徑，因此在聚會當天想要先離開，沒想到在電梯前一轉身，就被劉書宏壁咚，更扯的是對方竟說「你應該滿想親我的吧」，眼見劉書宏的臉真的接近，讓他趕緊罵髒話推開，就這樣來回了3次左右。阿本表示更荒唐的是，旁邊還有藝人朋友、要搭電梯的路人們以及自己的男友，全部的人都是看傻眼的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿本還原現場。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



不只如此，阿本進一步透露，這並非劉書宏第一次因為醉酒而鬧出笑話。有一次，阿本接到劉書宏的電話，得知有一位資深藝人參加聚會，但阿本並不知道劉書宏曾對該藝人提議投資幫助頻道，因感冒且時間也晚了便拒絕出席，結果，該藝人誤以為阿本「大牌」，讓阿本不得不在凌晨12點寫長文致歉。

▲阿本曾因為劉書宏喝醉誤事，半夜寫長文向資深藝人道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。