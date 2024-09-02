ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉書宏喝醉「壁咚調情阿本」！　來回3次路人全看傻

記者張筱涵／綜合報導

藝人阿本近日在節目《小姐不熙娣》中分享了好友劉書宏喝醉後的糗事，有次他們到西門町的KTV唱歌，當他察覺劉書宏快要喝醉時，決定提前離開，沒想到在電梯前竟被劉書宏壁咚，旁邊不只有朋友和路人們在場，還有男友也在，全場都是相當傻眼。

▲▼阿本 劉書宏。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲劉書宏喝醉，在阿本男友面前想親阿本。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

阿本知道劉書宏喝醉後就會有誇張行徑，因此在聚會當天想要先離開，沒想到在電梯前一轉身，就被劉書宏壁咚，更扯的是對方竟說「你應該滿想親我的吧」，眼見劉書宏的臉真的接近，讓他趕緊罵髒話推開，就這樣來回了3次左右。阿本表示更荒唐的是，旁邊還有藝人朋友、要搭電梯的路人們以及自己的男友，全部的人都是看傻眼的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿本 劉書宏。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）▲▼阿本 劉書宏。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲阿本還原現場。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

不只如此，阿本進一步透露，這並非劉書宏第一次因為醉酒而鬧出笑話。有一次，阿本接到劉書宏的電話，得知有一位資深藝人參加聚會，但阿本並不知道劉書宏曾對該藝人提議投資幫助頻道，因感冒且時間也晚了便拒絕出席，結果，該藝人誤以為阿本「大牌」，讓阿本不得不在凌晨12點寫長文致歉。

▲▼阿本 劉書宏。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲阿本曾因為劉書宏喝醉誤事，半夜寫長文向資深藝人道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉！　夫婦現身校園被目擊

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉！　夫婦現身校園被目擊

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

Makiyo哽咽送別Enzo！曝生前「最後訊息」成遺憾　夢見他從棺材跳出來

Makiyo哽咽送別Enzo！曝生前「最後訊息」成遺憾　夢見他從棺材跳出來

親弟成植物人20年！林佳儀家裡出問題　眼看一切變好…大姊突離世

親弟成植物人20年！林佳儀家裡出問題　眼看一切變好…大姊突離世

百萬人氣韓星在台灣「瘋狂PO出熟悉地標」　粉絲嗨了：歡迎你！

百萬人氣韓星在台灣「瘋狂PO出熟悉地標」　粉絲嗨了：歡迎你！

《角頭》電影最大敗筆「沒有找他演」　網PO照破千讚…本尊現況曝

《角頭》電影最大敗筆「沒有找他演」　網PO照破千讚…本尊現況曝

宥勝被判刑8個月現況曝！推廣有機農業…遭酸「代言漂白水洗一洗」

宥勝被判刑8個月現況曝！推廣有機農業…遭酸「代言漂白水洗一洗」

唐綺陽運勢／射手「感情問題水落石出」！天秤多撒嬌 牡羊貴人運佳

唐綺陽運勢／射手「感情問題水落石出」！天秤多撒嬌 牡羊貴人運佳

潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼…陸狗仔直擊「孩子目測4歲」

潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼…陸狗仔直擊「孩子目測4歲」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉！　夫婦現身校園被目擊

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

Makiyo哽咽送別Enzo！曝生前「最後訊息」成遺憾　夢見他從棺材跳出來

親弟成植物人20年！林佳儀家裡出問題　眼看一切變好…大姊突離世

百萬人氣韓星在台灣「瘋狂PO出熟悉地標」　粉絲嗨了：歡迎你！

《角頭》電影最大敗筆「沒有找他演」　網PO照破千讚…本尊現況曝

宥勝被判刑8個月現況曝！推廣有機農業…遭酸「代言漂白水洗一洗」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿本, 劉書宏, 小姐不熙娣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉：身為家長會擔起教育責任
  2. 正妹歌手熬過爸中風、媽失明　砸金443萬「買下4房公寓」地點曝光
  3. 《角頭－大橋頭》3週破1.75億！　「土狗幫洗衣店」6大踩點地公開
  4. Sandy懷胎9月「隨時都能生」！　挺孕肚現身咖啡廳激美
  5. 劉書宏喝醉「壁咚調情阿本」！　來回3次路人全看傻
  6. 周曉涵結束合約「掰了19年東家」！　宣布新身分嗨喊：跳脫舒適圈
  7. 蔡旻佑《披荊斬棘》徹底黑化！工作人員看傻眼：壞透了
  8. 吳姍儒待產！亂彈阿翔代班主持　睽違5年合體浩子不忘自嘲
  9. 苗可麗台語金句獻聲動畫「差點不能播」　網：像看台灣霹靂火
  10. 紫柔認了「交往U:NUS蔡承祐2年情斷」：還是好朋友　分手原因曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366