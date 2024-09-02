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蔡旻佑《披荊斬棘》徹底黑化！工作人員看傻眼：壞透了

記者許逸群／台北報導

創作歌手蔡旻佑參加真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》第4季錄製，最新一集內容釋出，蔡旻佑攜手王錚亮、林依輪、高卿塵組成一隊，挑戰又唱又演的〈籠〉。蔡旻佑坦言：「這次挑戰唱演舞台很不容易，因為得在短短時間就進入角色狀態。不像過往排練舞台劇有2個月的時間做功課。」

▲▼蔡旻佑參加真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》。（圖／人見人愛娛樂提供）

▲蔡旻佑參加真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》。（圖／人見人愛娛樂提供）

有別於過往乖乖牌的形象，蔡旻佑在二公演出的角色設定，是個亦正亦邪、渴望被主人關愛，又充滿嫉妒心的暗黑角色。他這麼形容角色：「演出一開始我就像個播放器，無言的面對這一切，拉著小提琴就像個工具人，但內心是渴望被了解，羨慕高卿塵被疼愛，於是有了想去取代的那種嫉妒心。」

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▲▼蔡旻佑參加真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》。（圖／人見人愛娛樂提供）

▲蔡旻佑表現出與以往截然不同的形象。（圖／人見人愛娛樂提供）

在演出最後，面對高卿塵所飾演的作曲家想要結束生命，那時蔡旻佑彷彿殺紅了眼般，並沒有出手相救，而是冷冷地隔著一片玻璃距離，靜靜看著這一切的結束，他唱了最後那一句：「愛不愛我，誰邀你入籠！」那種眼神與反派角色呈現，不禁讓人看了不寒而慄，更讓工作人員也入戲直喊「壞透了！」

賽事精彩競演也讓蔡旻佑成功挺進了下一輪比賽，對於《哥哥》這個演出舞台也越來越熟悉，他形容：「心情一開始是亂成一團，得準備演出練歌練舞、還得適應宿舍團體生活，但現在調整了自己腳步，心情相對踏實多了，開始能感受到觀看大家演出的喜悅，以及這個舞台的獨特魅力。」

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