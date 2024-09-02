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《聽海湧》結局5大名場面！黃冠智、吳翰林「兄弟生死離別」噴淚

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，最終集播出後被許多人點名將橫掃明年金鐘獎，網友紛紛直呼「比我想像收得更完美，太神了」、「不只是臺劇頂規、放在世界任何一個影視市場都有一戰的實力」、「臺劇的新標竿」、「《聽海湧》是我看最好看也最觸動的劇」。參與《零日攻擊》拍攝的導演蘇奕瑄也稱讚《聽海湧》是目前「本年度最佳臺劇」，並在社群力推「這是一部臺灣人都應該看的劇，臺灣歷史的必修課。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

劇迷紛紛表示觀賞《聽海湧》最終回時直接哭爆「淚如海湧」，更嚴重的是隔天想起劇情依然會眼眶泛淚。許多人驚艷於吳翰林、黃冠智和朱宥丞三位演員的表演力道以及為這齣劇所下的努力，不僅是能流利轉換日、臺語，並將80年前臺灣青年參與戰爭的心酸苦痛詮釋得相當到位。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

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▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

最珍貴的是，有不少網友分享家中長輩曾訴說關於臺籍戰俘監視員的珍貴故事，還有人放上足以證明當年這群人存在過的泛黃老照片，令人更加體會到歷史其實沒有那麼遙遠，正如同連俞涵所說的，「這齣戲真的很臺灣、很美麗，一起去看看我們沒翻閱過的歷史，一起認識我們是誰。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

《聽海湧》最終回就有5個令人心碎的名場面，第一個名場面是吳翰林和連俞涵這對戰俘營中互為敵人的無言知己，最終仍得面臨生死之別，最殘忍的是吳翰林必須將她推入壕溝，並拿槍掃射這些無行軍能力的戰俘們，連俞涵在溝裡緊抱著孩子，用唇語對吳翰林說「多謝」的畫面直戳觀眾們的淚點。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

第二個名場面則是施名帥被當作山豬懸吊在木桿上，施名帥表示整個過程拍了5天「抽筋跟發麻是日常」，更打趣說「最後綁到開始愛上柱狀物，看到竿子和柱子都會不自覺環抱，準備好要被綁了。」他透露因為拍攝過程要演完全昏迷的狀態，坦言「雖然過程中有製片組、場務組加上美術組合力組成『神轎組』完全照顧我，但心裡還是有許多忐忑，每次被放下來都有敲到頭咬到舌頭的風險。不敢說其實我怕得要死，因為被綁著，有個萬一也沒有能力自保。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

而黃冠智走上絞刑台前的畫面更是不能不提，他在受刑前特地回頭告訴吳翰林「回去臺灣，好好過生活。」，甚至為了減少弟弟的罪惡感，強調手槍裡沒有子彈，絕對是本集第三個名場面。黃冠智展現身為「大哥」的霸氣與溫柔，又再度挑動觀眾淚腺。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

吳翰林回想這場戲也心痛不已，坦言「我們私下為了準備《聽海湧》劇本，一起工作很長的時間，在現場看到黃冠智離開我的瞬間，就像是看見一個很信任、很愛、很親近的哥哥離開自己。」黃冠智則說導演孫介珩當時要求他越堅強越好，可是他當下很難做到「當我一轉身回頭要走上刑台，每一步都很沈重，眼淚一直流下來，第一次感受到離死亡這麼近！」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

《聽海湧》最後一場法庭戲可說是全劇壓軸戲，是本集的第四個名場面，編劇蔡雨氛和導演孫介珩透過劇本台詞、戲劇張力和鏡頭語言，加上演員功力，將漫長的審判過程揉合成半小時的戲份，其中包含法庭上各勢力對於戰爭與國族等議題的激烈辯證，日軍、澳洲盟軍檢察官和日本律師團，加上中華民國領事以及國際法庭法官都各有立場，各方唇槍舌戰，對比臺籍戰俘監視員黃冠智的沈默無語和淚水。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

此外，《漂流之海-聽海湧紀錄片》的幕後花絮中，可見每個演員對該場法庭審判戲的高度投入，甚至能看到飾演日本指揮官的塚原大助，戲中態度始終剛強，卻在鏡頭外淚流不止，鐵漢柔情的一面，他近日頻來臺進行戲劇和劇團宣傳，被臺灣粉絲稱「《聽海湧》版阿部寬」，他笑言在日本確實也有人這麼說。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

不過，塚原大助希望未來臺灣粉絲也能認明他本人。另外，飾演日本律師團助理的新秀松大航也在劇中，對日本律師前輩及檢察官周厚安的提問，正好巧妙點出臺灣人複雜的命運，而他因劇中一連串幫助臺灣青年的發聲被臺灣粉絲暱稱為「可愛小律師」。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

而成為「流量密碼」的朱宥丞，「小弟」新海木德的身影再度出現時，大家就立刻陷入悲傷不捨的心情中，劇中更揭開最大「彩蛋」，也就是三兄弟的真實關係，原來他們在前往北婆羅洲的軍艦上，被長官要求取日本姓氏，這三位來自高雄的好朋友，想起家旁邊就是一片蔚藍大海，決定一起用「新海」作為姓氏，沒有血緣的3人彷彿成為一家人，只是對比最後結局，三人幸福打鬧的畫面讓人更感心酸，也成為該集的第五個名場面。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》中飾演北婆羅洲原住民的演員已經過世。（圖／公視提供）

最令人遺憾的是，劇中，黃冠智迷路於深山時遇見一位北婆羅洲「伊班族」（Iban）原住民的奇幻情節，近日劇組得知這位「伊班族」演員Stanley Marxpison Leo Anak Richard Dael已經離世。這位原住民與黃冠智在劇中因語言交流不同而有溝通障礙，卻大方分享食物和指點道路，觀眾們看劇後都好奇該原住民所說的語言，實際上是「伊班語」。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》結局逼哭大批劇迷。（圖／公視提供）

製作人林佳儒表示，雖然伊班族演員只有兩場戲，但為了更真實呈現北婆羅洲樣貌，毅然決定邀請這位伊班文化顧問，歷經三天舟車勞頓親身前來臺東拍攝地。但劇組近日嘗試告知他《聽海湧》播出消息時，才得知他已無法親眼看見這段演出，許多影迷感到唏噓不已，《聽海湧》團隊特此悼念這位獻身藝術的演員，盼他的演出能被銘記。

許多觀眾對於《聽海湧》的幕後製作和相關歷史感到興趣，除了可以免費在公視＋和Hami Vidoe觀賞《漂流之海－聽海湧紀錄片》，還有改編自《聽海湧》的VR《消失的戰俘營》，獲文化內容策進院「TDAL臺灣數位模型庫」計畫支持，由夢想動畫進行美術場景掃描建模，完成25件二戰末期日本戰俘營的數位模型素材並開放付費下載。夢想動畫並與戲劇團隊、公視，共同完成互動VR《消失的戰俘營》，即日起在高雄三餘書店預約體驗，《聽海湧》全劇五集和紀錄片已在公視＋和Hami Video上架，公視更推出好評重播，9月8日 起每週日晚上十點在公視重播，一週播出2集。

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞, 連俞涵, 周厚安, 施名帥, 塚原大助

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