周湯豪宣布重磅好消息！11月台北小巨蛋開唱　門票開賣倒數

記者吳睿慈／台北報導

周湯豪（NICKTHEREAL）2022年為「REALIVE」巡演，身兼創意總監、視覺總監、造型與舞台設計等多職，展現他唱、作、導的才華與實力，活動走過台北、高雄、香港、新加坡、吉隆坡和澳門等城市，2024確定升級返航，他的「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會將於11月23日於台北小巨蛋舉辦，門票9月13日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

▲周湯豪宣布重磅好消息，11月重返台北小巨蛋。（圖／環球音樂提供）



「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會的誕生，來自周湯豪對創作的饑餓和執念，周他表示：「大家強力敲碗這場演唱會有多好看，我們聽到大家聲音，準備來返場，這次我們會再做升級，全新舞美、服裝，以及時尚秀再優化，為什麼不做新版？因為這一場夠好看！很多人一直在我IG公開敲碗要求想要再看一次，還有很多人沒看到。」



周湯豪透露光是為「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會新拍攝的前導影片，就非常「誇張」，「我就是細節控，對於我的作品有非常強烈的控制每個細節，這也是我想要給觀眾的，REALIVE的獨特之處，就是它的細節會讓大家感受到我們的誠意」，近期他也在為演唱會內容與視覺加緊趕工當中，加上同步籌備新作品，蠟燭兩頭燒的他幾乎累到天天做惡夢。

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談到特仕版的驚喜，周湯豪感性表示：「這個演唱會我不是當做一個SHOW來做，它是我的一個作品、我所有的積累，所以我常常在講演唱會我沒有在演，其實在那個台上，大家反而會看到最真實的我，就像讓大家來到我的內心世界的感覺。」屆時就等粉絲演唱會與他「交心」了。演唱會將於11月23日於台北小巨蛋舉辦，門票9月13日中午12點於拓元售票系統正式開賣。