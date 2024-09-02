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不只王淨！10大台灣新生代女演員　林品彤12歲就拿下金馬影后

記者張筱涵／綜合報導

台灣影視作品類型越來越多元，許多新生代演員也都逐一被看見，尤其女性演員更是有許多人在短短幾秒的演出就抓住觀眾眼球。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，馬上帶你來看10大年紀30歲（含）以下、在台發展且近二年有影劇作品的新生代女演員有哪些。

▲▼台灣十大新生代女演員。（圖／記者張筱涵製）

▲台灣十大新生代女演員。（圖／記者張筱涵製表）

No.10 李玲葦｜《返校》、《生而為人》

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▲胡宇威、李玲葦主演《就算一個人也可以好好的吃飯》。導演查迪奇(前排左起)、導演鄭志良、製作人張世傑、公視董事長胡元輝、公視副總經理謝玒玲、胡宇威、李玲葦、美食專家張亞莉、執行製作人江依庭、編劇黃雨佳出席開鏡。 （圖／公視+提供）

▲李玲葦。 （圖／公視 提供）

今年27歲的李玲葦以電影《返校》翠華中學學生「劉芸香」、《生而為人》雙性人角色為人知曉，2023年她飾演電影《青春並不溫柔》裡的季微，以1994年草山學運為背景，闡述文化大學美術系學生不滿師長壓迫、無故退學學生，發起為期34天抗爭運動。

在《網路溫度計DailyView》專訪中，李玲葦透露草山學運時她尚未出生，為了詮釋好角色，事先看了許多當年綜藝節目，「對我來說綜藝節目是最親近年代的一個東西，講話的口吻還有用語，是最自然的。」李玲葦坦言上戲時要在紛雜思緒中演好單純角色是一大挑戰，不過在這部電影她沒有按照以往塗抹香水、護手霜等小物入戲，而是直接演出季微角色，「她就是很乾淨，就是一個軀體，然後去感受所有一切」。

除了李玲葦在《青春並不溫柔》演技受到許多觀眾好評，「比起微青的搖擺不定更喜歡季微的勇敢」、「推這部，兩位女演員表現很不錯」，今（2024）年出演公視迷你劇集《就算一個人也可以好好吃飯》的艾蜜莉，同樣受到關注，「女主角好可愛」、「沒想到這麼有趣和療癒，艾蜜莉也太可愛了吧」。

No.9 Karencici（林愷倫）｜《誰是被害者2》

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲Karencici。（圖／Netflix提供）

MZ世代的人大多對Karencici（林愷倫）的歌曲不陌生，不過你知道其實她也是新生代女演員嗎？Karencici曾在去年參與百萬YouTuber團體「這群人」《生日快樂的經典語錄》，在Netflix熱播台劇《誰是被害者1》Karencici重新詮釋歌手李友廷歌曲〈誰〉，今年《誰是被害者2》正式從歌手跨足演員領域，飾演袁綺翎一角，不只觀眾引頸期待，就連本人自己也表示，「在第一季時我用『Karencici』歌手的身份參與了《誰是被害者》的合作演唱了片尾曲，這次則是以歌手角色『袁綺翎』的身份加入演出，對我來說是很新鮮特別的嘗試。」

先前Karencici分享自己與男友一起看《誰是被害者2》出演畫面，可愛的影片曝光後也被網友轉發至Dcard討論，「先前就有在關注她，也知道她在第一季的時候有幫忙唱片尾曲，沒想到她有出演第二季，而且她跟男友一起看的vlog超級可愛的」。

No.8 詹子萱｜《愛愛內含光》、《影后》

▲《愛愛內含光》衝台榜第一，柯震東詹子萱CP吸睛，林哲熹巫建和CP　天才斯文男和台客8+9「讓人受不了」（圖／Netflix提供）

▲詹子萱。（圖／Netflix提供）

新生代女演員詹子萱早在接演Netflix影集《愛愛內含光》、《影后》前，就在許多MV展露頭角，包含小男孩樂團〈轉身以後〉、李榮浩〈烏梅子醬〉都有她的身影，在《愛愛內含光》中她飾演女主角邱曖，白天工作時擔任蜜蠟除毛師，教導客人正確衛教觀念，晚上則化身為性知識KOL及YouTuber，首次在大銀幕就挑戰大尺度演出，劇情內容有別於其他台劇風格，播出後也受到網友廣泛討論。

詹子萱演技受到觀眾認可，「推詹子萱演技非常自然」、「詹子萱演技不錯，蠻喜歡的」、「女主角詹子萱我是第一次見到，她很適合這個古靈精怪的角色」、「看完了，好看推！劇情跟演員都自然生活化，結局會讓人微笑，這女主角年紀輕，演技很好耶！完全可以跟柯震東匹敵」、「女主角之前只在《罪後真相》看過，還想說怎麼沒接戲了，沒想到一接就是女主角，還跟柯震東對戲」。

No.7 陳天仁｜《必勝大丈夫》、《生命捕手》

▲▼陳天仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳天仁）

▲陳天仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳天仁）

在中華職棒賽事轉播爆紅的「象迷娘」陳天仁，擁有豐富拍戲經歷，包含《借用一下你的愛》、《必勝大丈夫》、《90後的我們》，近兩年則接演《生命捕手》第一集、第二集，演繹仁泰醫院新手護理師「洪嘉琳」，雖然犯錯總是會被護理長提醒，但樂觀可愛的個性總是受到學長姐關照，看到葉宇恩（邱偲琹飾演）對於護理師的熱情，也讓她開始反思自己真正喜歡做的事情是什麼。陳天仁也在殺青後發文，「每一次拍完一檔戲，我就會好好的和角色告別（哭一場的那種），因為在拍攝時多少會內化一些，而結束拍攝時我會告訴自己好好的做回陳天仁。好可愛的角色，期待播出！謝謝緣份讓我遇見妳，洪嘉琳」。

雖然陳天仁近日發生情感糾紛在網路上引發關注，不過昔日陳天仁演技也曾受到肯定，「恭喜完成里程碑了」、「天仁演出收視保證我們一定支持」、「一定要看甜美無敵的天仁美人兒」，同劇演員梁以辰特別留言「謝謝緣份讓我遇見妳」。

No.6 李沐｜《誰是被害者》、《青春弒煉》

▲▼ 《夏日的檸檬草》七夕同歡場見面會-李沐。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沐。（圖／記者黃克翔攝）

說到新生代女演員，絕對少不了最近受到網友關注的李沐！李沐憑藉影集《誰是被害者》、電影《青春弒煉》分別奪得第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎、入圍第58屆金馬獎最佳新演員。除了上述兩部作品，李沐在2022年電影《我吃了那男孩一整年的早餐》飾演幫忙校花方琦然（何思靜飾演）拿早餐的女主角項微心，今年也有電影《夏日的檸檬草》、影集《誰是被害者2》、《都市懼集》第13集注意噪音、《塑膠花》上映，後續還有多部作品陸續曝光，讓不少網友直呼非常期待。

Dcard上不僅有網友表示「李沐是下一個王淨」，也有網友分享，「李沐真的很漂亮！！唱歌也好聽，開問答的回覆都讓人感覺得到很有內涵又幽默」、「喜歡她演戲很有帶入感，而且不會用力過猛，氣質有種乾淨純粹的感覺，然後...有些角度還蠻像林依晨的，不知道有沒有人也這樣覺得」、「我也覺得她很有林依晨當年剛出道的感覺」、「我是看《王牌辯護人》注意到她的！她那時候也不是主要演員只要一條故事線裡的角色之一，但就覺得這女生的氣質好特別」、「她很有氣質，我也喜歡她」。

No.5 賴慧如｜《市井豪門》、《愛的榮耀》

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，賴慧如《最強綜藝秀》。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴慧如。（圖／記者林敬旻攝）

如果你有觀看八點檔的習慣，肯定對賴慧如不會很陌生！年僅28歲的賴慧如已經累積許多戲劇節目作品，從早期《父與子》、《我的老師叫小賀》，到經典八點檔《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》及《愛的榮耀》，精湛的演技實力也受到好評，不僅如此，賴慧如同時也身兼歌手、主持人與國標舞者。

賴慧如去年因為在《市井豪門》演出引發關注，有網友在Dcard上分享，透露賴慧如雖然飾演「年輕阿嬤」超過自己年齡，但整個肢體動作、講話語氣都和真的阿嬤惟妙惟肖，「從一開始唱歌出來，後來有挑戰國標舞，到現在綜藝、戲劇都有她的影子，我只能說眼睛台真的很捧她，那也是她也還蠻努力的，好期待他能有更不一樣的作品」，其他卡友也表示，「他演長輩有進步，進度超級神速，當初他演多情城市的時候，有點像在背稿子，看他演戲都不是很喜歡，但他越演越順，台語真的很溜～超棒的」。

No.4 木木（林葦妮）｜《地獄里長》、《都市懼集》

▲▼金鐘紅毯主持人聯訪-木木。（圖／記者周宸亘攝）

▲木木。（圖／記者周宸亘攝）

新生代女演員木木（林葦妮）曾主持台灣選秀節目《原子少年Atom Boyz》、《未來少女》及《原子少年2》，成為練習生強而有力的後盾。不過事實上，除了主持之外，木木其實也是深耕影劇的演員：17歲時她便加入紙風車劇團，曾參與電視劇集《做工的人》並飾演昌哥女兒如蕙，近二年她飾演《地獄里長》的盧品萱，也特別與網紅曾博恩合作，演出《都市懼集》第18篇生日快樂。

木木今年在《都市懼集》的表現，引來大批粉絲讚賞，「木木台語很好聽」、「好喜歡你講台語」、「果然是木木，第一眼就認出你了」、「哇！！！好多想不到的演員一起拍攝，有看到木木就一定要收看的唷！！！」、「真的先不要這麼好笑了，真的是綜藝感十足，聽聲音就可以想到錄音那表情一定是巨投入」、「期望可以看到木木更多的作品」。

No.3 林品彤｜《美國女孩》、《小曉》

▲▼ 小曉主要演員劉俊謙陳意涵訪問-林品彤。（圖／記者黃克翔攝）

年僅13歲的林品彤，8歲時參與全民大劇團主辦、國家兩廳院協辦「2020舞台劇潛力新星甄選會」，因為音樂劇的出色表現被導演阮鳳儀邀請參與電影《美國女孩》二女兒梁芳安角色，去年林品彤以《小曉》女主角周小曉得到第60屆金馬影后，成為有史以來最年輕獲得該獎項的得獎者。在頒獎典禮上，林品彤特別感謝劇組以及角色，「她真的很不容易，我想跟所有跟小曉一樣的人說，繼續加油、保持善良，以後會來越來越好的。」

林品彤以12歲之姿拿下金馬影后，也讓許多網友驚訝表示，「超扯，參與兩次，一次《美國女孩》，這次《小曉》，真的是天才型演員，12歲我還在媽媽50塊，她的毅力真的令人佩服」、「看到五后時光驚訝的樣子超可愛，品彤上台領獎也哭得超可愛，希望之後能看到更多她的演出」、「她越看越美，是耐看型的，我昨天有去追蹤她的IG了」。

No.2 陳妤｜《都市懼集》、《零日攻擊》

▲▼ 台北電影獎入圍公布記者會-陳妤。（圖／記者黃克翔攝）

新生代女演員陳妤在網路上擁有極高討論度，畢業於文化大學戲劇學系、「Q Place表演教室」第二期學員的她，因《戀愛沙塵暴》林亦珊角色受封為「巴柔萌妹」，並奪得第52屆金鐘獎戲劇節目新人獎肯定，25歲時因電視劇《我們與惡的距離》爆紅，飾演李大芝的陳妤也跟著迅速走紅，2018年起她跨足電影圈，客串《花甲男孩轉大人》、擔任《可不可以，你也剛好喜歡我》女主角田筱湘、《月老》女配角「輪胎印女」。陳妤近二年則有電影《鬼天廈》、台劇《女兒大人加個賴》、《都市懼集》等作品曝光，《零日攻擊》預計也將於明（2025）年播出。

陳妤也成為眾人認定的台劇明日之星，「我從《戀愛沙塵暴》就喜歡他了，跟許光漢演可愛小情侶的時候」、「她在《戀愛沙塵暴》超可愛，害羞的時候就會開始百米衝刺」、「現在回去看《戀愛沙塵暴》根本是神作，每一個卡司後來都超有名」、「陳妤真的很美，是很有內涵的美，又有反差萌，打遊戲的時候很可愛」、「她好像初看不會覺得漂亮，但看久有一種氣質美，久看會發現她五官也漂亮，不可否認她是很努力的演員」。

No.1 王淨｜《人選之人－造浪者》、《鬼才之道》、《正港分局》

▲▼王淨出席《鬼才之道》中元節厲鬼派對 。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨 。（圖／記者李毓康攝）

近年在網路上受到網友熱烈討論的新生代女星，就是台灣影劇當紅炸子雞「王淨」！王淨在當演員之前，以筆名菌菌在國中出版小說《芭樂愛情》，2017年她以電影《痴情男子漢》出道，後來以電影《鬥魚》裴語燕、《返校》方芮欣及《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》林茉莉打開知名度，甚至拿下第22屆台北電影獎影后，近三年累積電影《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《鬼才之道》，影集《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、《華燈初上》、《人選之人－造浪者》、《此時此刻》、《茁劇場－非殺人小說》、《正港分局》等作品。

先前曾有網友好奇在Threads上發文，「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」除了釣出王淨親自回應「有耶」，還有許多人留言，「我覺得是導演都挑她！」、「是不是不敢相信挑過了還這麼多」、「王淨演技很好，她目前演的劇本內容也都很棒啊」、「覺得他真的算是運氣很好的新生代女演員。長得漂亮、很上鏡、解讀劇本能力不差、演技也過關，加上應對媒體也很有化學反應，還自帶流量、也扛得起票房」、「演得好，人又長得漂亮，當然要每部都是她呀」。

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