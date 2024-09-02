陳喬恩親口證實9月辦婚禮！　「半年前就洩端倪」喜宴主題曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳喬恩2019年參加戀綜《女兒們的戀愛2》，跟馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口於2022年結婚，只不過關係遲遲無法舉辦婚禮，今（2）日有傳聞夫妻倆將在9月底於蘭卡威舉辦婚禮，對此她也透過經紀人證實此事。

▲陳喬恩情定馬來西亞藝術家曾偉昌。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，證實了婚禮的傳言，說道「喬恩非常謝謝大家的關心，9月的確有這樣的規劃，地點會是在蘭卡威這個對他們夫妻來說是很有意義的地方，因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們。」

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▲陳喬恩透過經紀人證實婚禮消息。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

事實上，陳喬恩婚禮地點選在蘭卡威，是兩人的定情地，曾約定好如果兩人1年後還在一起，就重返這浪漫之地，但當時因為疫情攪局，遲遲無法成行。而半年前，小倆口再度於蘭卡威天空之橋打卡，估計就是為婚禮提前張羅、看場地。

▲陳喬恩半年前就重返蘭卡威。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）