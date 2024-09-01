蹦闆公開頻道實際收益！3個月賺進千萬　砲轟網紅割韭菜騙錢：到處炫富

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。他日前在頻道公開在網路上賺到多少錢，大方列上頻道數據，「流量1300萬，但實際費用大約10出頭萬，那過去一年我看紀錄，流量一直都不錯，平均每個月的收入都在5萬到10萬之間。」他也坦言目前經營到現在還未接過業配，但總共有三個代言（大約650萬），另外還有近期的《拳上》，保守估計賺進超過千萬。

▲蹦闆公開頻道收益。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）



對於網友認為網紅很好賺，蹦闆則說：「認真講其實是，1000多萬是這3個月的收益，聽起來是很大的數字，我當時聽到覺得我好像賺不少錢，後來回推算了一下，去年一整年拍攝的費用加上今年拍攝的費用，我們平均估算，其實頂多跟我目前的代言費是打平的。」蹦闆拍片花費驚人，光是成本就超過千萬，坦言目前是沒有收益，「我當初想讓自己更知名一點，讓我本身的行業能做更好，如果單純拍影片我是沒有，但我不確定別人有沒有，因為我不怎麼接工商。」

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▲▼蹦闆坦言拍片成本高。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

之所以當上創作者，蹦闆說Toyz是貴人，「他當初跟我講，他認為我的生活跟我的習慣，很適合在影片上呈現，是大家會想知道。」他也給予一般人建議，「我覺得以一般人來說算好賺，只要你做得出來，但可能100個人裡面就只有一個人。不是任何人拍出東西就會有人找業配或是代言，因為畢竟現在市場很萎縮，廠商的選擇性更多。還是會推薦年輕人當網紅，如果你真的影才華或有興趣。」他說要成功，要先放掉金錢的部分，專注在自己想要做的。

▲蹦闆踏入網紅圈是因爲Toyz。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

但他也痛批有些網紅想靠成名割韭菜，騙取粉絲的錢財，「已經不是說要接代言工商了，他們到處炫富，擁有一大堆擁護者之後，就開始想辦法從粉絲身上拿到錢財，不管是吸引他們加入團體，有各種手法！所以我覺得這是生態最惡劣的地方！」

▲蹦闆痛批網紅割韭菜。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）