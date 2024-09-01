搭機沒WIFI能幹嘛？董仔狂推「一件事很適合做」網掀共鳴：我也會

記者潘慧中／綜合報導

隨著疫情解封，越來越多台灣民眾規劃出國的旅遊行程，但在搭機過程中，沒有WIFI的話最適合做什麼事情呢？YouTuber「這群人」的成員董仔近日推薦了一件事，立刻引來大批網友很有共鳴地留言：「我也會這樣做！」

▲董仔推薦搭機適合做的事情。（圖／翻攝自Threads／donehannah）



董仔最近在Threads建議，有一件事不但平常不太會主動做、做起來也超級耗時，但意外很適合在搭飛機的時候執行，「就是刪手機照片，還不用網路！」

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▲▼董仔不時會透過社群網站和粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）



董仔笑說，她平常很容易自拍很多張照片，工作也常拍照，因此如果想整理手機相簿，「搭飛機時間非常好運用」，想睡覺的人更適合，「刪著刪著就睡著了。」

▲▼網友對董仔的貼文很有共鳴。（圖／翻攝自Threads／donehannah）



此貼文一上傳立刻掀起大批網友的共鳴，吳怡霈附和董仔，「我要跟妳擊掌，這完全是我每次搭飛機在做的事」，其他粉絲也認同地說：「我也會這樣做」、「最好的整理時間」、「不然落地就沒空間存了。」

董仔Threads全文：

搭飛機有一件事很適合做！

平時做它超級耗時，也不太會主動去做，還不用網路

就是『 刪手機照片 』

如果想睡的人刪著刪除就睡著

像我很容易自拍很多張，一個工作拍很多張，

這個搭飛機時間非常好運用

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